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ราคาปัจจุบัน StrikeBit AI วันนี้ คือ 0.00252008 USD มูลค่าตลาด STRIKE เท่ากับ 528,965 USD ติดตามการอัปเดตราคา STRIKE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน StrikeBit AI วันนี้ คือ 0.00252008 USD มูลค่าตลาด STRIKE เท่ากับ 528,965 USD ติดตามการอัปเดตราคา STRIKE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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StrikeBit AI ราคา (STRIKE)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 STRIKE เป็น USD

$0.00280208
$0.00280208$0.00280208
-0.20%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
StrikeBit AI (STRIKE) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 12:44:29 (UTC+8)

ราคา StrikeBit AI วันนี้

ราคาปัจจุบัน StrikeBit AI (STRIKE) วันนี้ $ 0.00252008, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 27.27% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน STRIKE เป็น USD คือ $ 0.00252008 ต่อ STRIKE.

StrikeBit AI มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 528,965 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 209.90M STRIKE ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา STRIKE เทรดระหว่าง $ 0.00207266 (ต่ำ) กับ $ 0.00361346 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.1439 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00207266

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น STRIKE เคลื่อนไหว +5.29% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -68.66% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 123.89K.

StrikeBit AI (STRIKE) ข้อมูลการตลาด

$ 528.97K
$ 528.97K$ 528.97K

$ 123.89K
$ 123.89K$ 123.89K

$ 5.04M
$ 5.04M$ 5.04M

209.90M
209.90M 209.90M

2,000,000,000.0
2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ StrikeBit AI คือ $ 528.97K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 123.89K อุปทานหมุนเวียนของ STRIKE คือ 209.90M โดยมีอุปทานรวมที่ 2000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 5.04M

ประวัติราคา StrikeBit AI USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00207266
$ 0.00207266$ 0.00207266
ต่ำสุด 24h
$ 0.00361346
$ 0.00361346$ 0.00361346
สูงสุด 24h

$ 0.00207266
$ 0.00207266$ 0.00207266

$ 0.00361346
$ 0.00361346$ 0.00361346

$ 0.1439
$ 0.1439$ 0.1439

$ 0.00207266
$ 0.00207266$ 0.00207266

+5.29%

-27.26%

-68.66%

-68.66%

ประวัติราคา StrikeBit AI (STRIKE) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา StrikeBit AI เป็น USD เท่ากับ $ -0.000944761674222576
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา StrikeBit AI เป็น USD เท่ากับ $ -0.0017753399
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา StrikeBit AI เป็น USD เท่ากับ $ -0.0020438027
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา StrikeBit AI เป็น USD เท่ากับ $ +0.000000122198187449

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.000944761674222576-27.26%
30 วัน$ -0.0017753399-70.44%
60 วัน$ -0.0020438027-81.10%
90 วัน$ +0.000000122198187449+0.00%

การคาดการณ์ราคา StrikeBit AI

การคาดการณ์ราคา StrikeBit AI (STRIKE) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ STRIKE ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา StrikeBit AI (STRIKE) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ StrikeBit AI อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา StrikeBit AI จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา STRIKE ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา StrikeBit AI

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เกี่ยวกับ StrikeBit AI

มูลค่าปัจจุบันของ StrikeBit AI วันนี้เป็นเท่าไร?

วันนี้ StrikeBit AI เทรดที่ราคา ฿0.0813878892150425952000 โดยมีการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ -27.26% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคานี้เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สะท้อนถึงความรู้สึกของตลาดแบบเรียลไทม์

ตอนนี้ STRIKE มีความผันผวนมากแค่ไหน?

อัตราความผันผวนใน 24 ชั่วโมงอยู่ที่ --% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรวดเร็วในการเคลื่อนไหวของราคาโทเค็น ความผันผวนที่สูงขึ้นอาจสร้างทั้งโอกาสในการเทรดและภัยจากความเสี่ยง ขึ้นอยู่กับสภาพตลาด

วันนี้ StrikeBit AI มีสภาพคล่องอย่างไร?

StrikeBit AI มีคะแนนสภาพคล่องอยู่ที่ --/100 ซึ่งประเมินความลึกของตลาดบนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนต่างๆ ยิ่งสภาพคล่องสูงขึ้น ก็มักจะทำให้สเปรดแคบลง และการดำเนินการคำสั่งซื้อขายได้ดียิ่งขึ้น

ราคาของ STRIKE เคยเทรดอยู่ที่ระดับใดบ้างในวันนี้?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคาของมันเคยเทรดระหว่าง ฿0.0669381219883694904000 ถึง ฿0.1166994230988650424000 ช่วงราคานี้ช่วยให้นักเทรดสามารถประเมินโซนแนวรับและแนวต้านเพื่อใช้กลยุทธ์ระยะสั้นได้

ปริมาณการซื้อขายของ STRIKE ในวันนี้เป็นเท่าไร?

ในหนึ่งวันที่ผ่านมา มีการซื้อขายรวมทั้งหมด ฿-- โดยปริมาณการซื้อขายที่พุ่งสูงขึ้นมักจะเกิดขึ้นก่อนการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของราคาหรือการเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกของตลาด

นักลงทุนควรตีความระดับความเสี่ยงของ StrikeBit AI อย่างไร?

ความเสี่ยงถูกกำหนดโดยความผันผวน ความลึกของสภาพคล่อง อันดับในตลาด และการกระจายตัวของอุปทาน ในฐานะสินทรัพย์ประเภท Artificial Intelligence (AI),BNB Chain Ecosystem,AI Agent Launchpad,Binance Alpha Spotlight ที่สร้างขึ้นบน -- โปรไฟล์ความเสี่ยงของ STRIKE อาจเปลี่ยนแปลงไปตามการอัปเดตของระบบนิเวศหรือแนวโน้มในอุตสาหกรรม

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ StrikeBit AI

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 12:44:29 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ StrikeBit AI (STRIKE)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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