XCAD Network ราคา (XCAD)
ราคาปัจจุบัน XCAD Network (XCAD) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.01% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน XCAD เป็น USD คือ $ 0 ต่อ XCAD.
XCAD Network มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 26,822 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 174.82M XCAD ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา XCAD เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 9.06 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น XCAD เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -14.13% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 3.69.
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ XCAD Network คือ $ 26.82K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 3.69 อุปทานหมุนเวียนของ XCAD คือ 174.82M โดยมีอุปทานรวมที่ 194817990.5915661 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 26.82K
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-0.00%
-14.13%
-14.13%
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา XCAD Network เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา XCAD Network เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา XCAD Network เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา XCAD Network เป็น USD เท่ากับ --
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ 0
|-0.00%
|30 วัน
|$ 0
|+8.53%
|60 วัน
|$ 0
|+22.21%
|90 วัน
|--
|--
ในปี 2040 ราคาของ XCAD Network อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --
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ราคาปัจจุบันของ XCAD Network คือเท่าไร?
XCAD Network ซื้อขายอยู่ที่ ฿ โดยแสดงการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ -0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ตัวเลขแบบเรียลไทม์นี้สะท้อนข้อมูลรวมจากตลาดสดหลายแห่ง
วันนี้ XCAD มีความผันผวนมากแค่ไหน?
ความผันผวนของราคา XCAD ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ --% ความผันผวนที่สูงขึ้นบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาอย่างรวดเร็ว ส่วนความผันผวนที่ต่ำลงแสดงถึงความเสถียร
ช่วงการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงสำหรับ XCAD Network เป็นเท่าไร?
โทเค็นนี้มีการผันผวนระหว่าง ฿ (ต่ำสุด) และ ฿ (สูงสุด) นักเทรดมักใช้ข้อมูลนี้เพื่อประเมินโมเมนตัมรายวันและแรงขับเคลื่อนของตลาด
XCAD มีปริมาณการซื้อขายมากแค่ไหน?
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา XCAD มีปริมาณการซื้อขายสะสมอยู่ที่ ฿-- ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความกระตือรือร้นของตลาดที่มีต่อสินทรัพย์นี้
ราคาปัจจุบันเปรียบเทียบกับระดับสูงสุดและต่ำสุดตลอดกาลเป็นอย่างไร?
ระดับสูงสุดตลอดกาลคือ ฿292.5966218219508000 และระดับต่ำสุดตลอดกาลคือ ฿ การเปรียบเทียบราคาระหว่างปัจจุบันกับระดับเหล่านี้ช่วยให้นักเทรดเข้าใจวงจรระยะยาวได้ดีขึ้น
สภาพคล่องของตลาดสำหรับ XCAD Network แข็งแกร่งแค่ไหน?
คะแนนสภาพคล่องอยู่ที่ --/100 ซึ่งบ่งชี้ถึงความลึกของบัญชีคำสั่งซื้อและโอกาสในการดำเนินการได้อย่างราบรื่นในช่วงเวลาที่ตลาดมีการซื้อขายอย่างคึกคัก
XCAD เปรียบเทียบกับโทเค็น Artificial Intelligence (AI),SocialFi,BNB Chain Ecosystem,Solana Ecosystem,Polygon Ecosystem,DaoMaker Launchpad,Zilliqa Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Metis Ecosystem,Step Network Ecosystem,Base Ecosystem,opBNB Ecosystem,AI Agent Launchpad อื่นๆ อย่างไร?
ในหมวดหมู่ Artificial Intelligence (AI),SocialFi,BNB Chain Ecosystem,Solana Ecosystem,Polygon Ecosystem,DaoMaker Launchpad,Zilliqa Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Metis Ecosystem,Step Network Ecosystem,Base Ecosystem,opBNB Ecosystem,AI Agent Launchpad XCAD มีผลประกอบการที่แข่งขันได้ โดยได้รับการสนับสนุนจากสภาพคล่องที่อยู่ที่ ฿-- และความสนใจอย่างต่อเนื่องจากนักเทรด
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
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