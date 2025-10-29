ราคาปัจจุบัน HAiO วันนี้ คือ 0.01941963 USD ติดตามการอัปเดตราคา HAIO เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา HAIO ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน HAiO วันนี้ คือ 0.01941963 USD ติดตามการอัปเดตราคา HAIO เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา HAIO ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ HAIO

ข้อมูลราคา HAIO

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ HAIO

โทเคโนมิกส์ HAIO

การคาดการณ์ราคา HAIO

HAiO โลโก้

HAiO ราคา (HAIO)

ราคาปัจจุบัน 1 HAIO เป็น USD

$0.01940965
+2.60%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
HAiO (HAIO) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:15:45 (UTC+8)

ข้อมูลราคา HAiO (HAIO) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.0184112
ต่ำสุด 24h
$ 0.01971689
สูงสุด 24h

$ 0.0184112
$ 0.01971689
$ 0.04475526
$ 0.01719764
+0.16%

+2.69%

-11.32%

-11.32%

ราคาเรียลไทม์ HAiO (HAIO) คือ $0.01941963 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดHAIO ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.0184112 และราคาสูงสุด $ 0.01971689 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ HAIO คือ $ 0.04475526 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.01719764

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น HAIO มีการเปลี่ยนแปลง +0.16% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +2.69% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -11.32% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

HAiO (HAIO) ข้อมูลการตลาด

$ 5.68M
--
$ 19.39M
292.98M
999,987,464.9381567
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ HAiO คือ $ 5.68M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ HAIO คือ 292.98M โดยมีอุปทานรวมที่ 999987464.9381567 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 19.39M

ประวัติราคา HAiO (HAIO) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา HAiO เป็น USD เท่ากับ $ +0.00050818
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา HAiO เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000196410
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา HAiO เป็น USD เท่ากับ $ -0.0055157400
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา HAiO เป็น USD เท่ากับ $ -0.023187587709398716

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.00050818+2.69%
30 วัน$ -0.0000196410-0.10%
60 วัน$ -0.0055157400-28.40%
90 วัน$ -0.023187587709398716-54.42%

อะไรคือ HAiO (HAIO)

HAiO is an AI-powered Web3 music platform where anyone can create, curate, and monetize music using autonomous AI Agents. It removes traditional barriers like skills, tools, and licensing by enabling instant music generation and smart playlist creation. Through Agent-Fi, users can stake and co-own AI Agents as NFTs, turning engagement into earnings. HAiO serves creators, listeners, and developers with tools to build, stream, and scale music experiences on-chain.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา HAiO (USD)

HAiO (HAIO) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ HAiO (HAIO) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ HAiO

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา HAiO ตอนนี้!

HAIO เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ HAiO (HAIO)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ HAiO (HAIO) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ HAIOโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ HAiO (HAIO)

วันนี้ HAiO (HAIO) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน HAIO เป็นUSD คือ 0.01941963 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน HAIO เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ HAIO เป็น USD คือ $ 0.01941963 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ HAiO คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ HAIO คือ $ 5.68M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ HAIO คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ HAIO คือ 292.98M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ HAIO คือเท่าใด?
HAIO ถึงราคา ATH ที่ 0.04475526 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ HAIO คือเท่าไร?
HAIO ถึงราคา ATL ที่ 0.01719764 USD
ปริมาณการเทรดของ HAIO คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ HAIO คือ -- USD
ปีนี้ HAIO จะสูงขึ้นอีกไหม?
HAIO อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา HAIO เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:15:45 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ HAiO (HAIO)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

