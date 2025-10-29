ราคาปัจจุบัน Waveform by Virtuals วันนี้ คือ 0.00650993 USD ติดตามการอัปเดตราคา WAVE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา WAVE ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Waveform by Virtuals วันนี้ คือ 0.00650993 USD ติดตามการอัปเดตราคา WAVE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา WAVE ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

Waveform by Virtuals โลโก้

Waveform by Virtuals ราคา (WAVE)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 WAVE เป็น USD

$0.00653981
-7.50%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Waveform by Virtuals (WAVE) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:41:55 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Waveform by Virtuals (WAVE) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00629727
ต่ำสุด 24h
$ 0.00710641
สูงสุด 24h

$ 0.00629727
$ 0.00710641
$ 0.01712062
$ 0.00486369
+1.46%

-7.94%

+2.79%

+2.79%

ราคาเรียลไทม์ Waveform by Virtuals (WAVE) คือ $0.00650993 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดWAVE ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00629727 และราคาสูงสุด $ 0.00710641 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ WAVE คือ $ 0.01712062 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00486369

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น WAVE มีการเปลี่ยนแปลง +1.46% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -7.94% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +2.79% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Waveform by Virtuals (WAVE) ข้อมูลการตลาด

$ 6.54M
--
$ 6.54M
1.00B
1,000,000,000.0
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Waveform by Virtuals คือ $ 6.54M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ WAVE คือ 1.00B โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 6.54M

ประวัติราคา Waveform by Virtuals (WAVE) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Waveform by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ -0.000561565312552046
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Waveform by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ -0.0024712534
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Waveform by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Waveform by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.000561565312552046-7.94%
30 วัน$ -0.0024712534-37.96%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Waveform by Virtuals (WAVE)

Waveform is an autonomous, AI-powered cryptocurrency trading platform that enables users to create profitable AI trading agents in just minutes.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

Waveform by Virtuals (WAVE) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

การคาดการณ์ราคา Waveform by Virtuals (USD)

Waveform by Virtuals (WAVE) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Waveform by Virtuals (WAVE) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Waveform by Virtuals

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Waveform by Virtuals ตอนนี้!

WAVE เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Waveform by Virtuals (WAVE)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Waveform by Virtuals (WAVE) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ WAVEโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Waveform by Virtuals (WAVE)

วันนี้ Waveform by Virtuals (WAVE) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน WAVE เป็นUSD คือ 0.00650993 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน WAVE เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ WAVE เป็น USD คือ $ 0.00650993 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Waveform by Virtuals คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ WAVE คือ $ 6.54M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ WAVE คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ WAVE คือ 1.00B USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ WAVE คือเท่าใด?
WAVE ถึงราคา ATH ที่ 0.01712062 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ WAVE คือเท่าไร?
WAVE ถึงราคา ATL ที่ 0.00486369 USD
ปริมาณการเทรดของ WAVE คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ WAVE คือ -- USD
ปีนี้ WAVE จะสูงขึ้นอีกไหม?
WAVE อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา WAVE เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:41:55 (UTC+8)

