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ราคาปัจจุบัน Universal Basic Compute วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด UBC เท่ากับ 39,873 USD ติดตามการอัปเดตราคา UBC เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Universal Basic Compute วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด UBC เท่ากับ 39,873 USD ติดตามการอัปเดตราคา UBC เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Universal Basic Compute ราคา (UBC)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 UBC เป็น USD

$0.00003991
$0.00003991$0.00003991
-0.10%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Universal Basic Compute (UBC) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 13:42:23 (UTC+8)

ราคา Universal Basic Compute วันนี้

ราคาปัจจุบัน Universal Basic Compute (UBC) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.16% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน UBC เป็น USD คือ $ 0 ต่อ UBC.

Universal Basic Compute มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 39,873 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 994.96M UBC ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา UBC เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.096666 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น UBC เคลื่อนไหว -0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -0.83% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง --.

Universal Basic Compute (UBC) ข้อมูลการตลาด

$ 39.87K
$ 39.87K$ 39.87K

--
----

$ 39.87K
$ 39.87K$ 39.87K

994.96M
994.96M 994.96M

999,791,159.608702
999,791,159.608702 999,791,159.608702

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Universal Basic Compute คือ $ 39.87K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ UBC คือ 994.96M โดยมีอุปทานรวมที่ 999791159.608702 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 39.87K

ประวัติราคา Universal Basic Compute USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.096666
$ 0.096666$ 0.096666

$ 0
$ 0$ 0

-0.00%

-0.15%

-0.83%

-0.83%

ประวัติราคา Universal Basic Compute (UBC) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Universal Basic Compute เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Universal Basic Compute เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Universal Basic Compute เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Universal Basic Compute เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-0.15%
30 วัน$ 0-1.53%
60 วัน$ 0+4.92%
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา Universal Basic Compute

การคาดการณ์ราคา Universal Basic Compute (UBC) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ UBC ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Universal Basic Compute (UBC) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Universal Basic Compute อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Universal Basic Compute จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา UBC ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Universal Basic Compute

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เกี่ยวกับ Universal Basic Compute

ราคาปัจจุบันของ Universal Basic Compute คือเท่าไร?

Universal Basic Compute ซื้อขายอยู่ที่ ฿ โดยแสดงการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ -0.15% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ตัวเลขแบบเรียลไทม์นี้สะท้อนข้อมูลรวมจากตลาดสดหลายแห่ง

วันนี้ UBC มีความผันผวนมากแค่ไหน?

ความผันผวนของราคา UBC ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ --% ความผันผวนที่สูงขึ้นบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาอย่างรวดเร็ว ส่วนความผันผวนที่ต่ำลงแสดงถึงความเสถียร

ช่วงการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงสำหรับ Universal Basic Compute เป็นเท่าไร?

โทเค็นนี้มีการผันผวนระหว่าง ฿ (ต่ำสุด) และ ฿ (สูงสุด) นักเทรดมักใช้ข้อมูลนี้เพื่อประเมินโมเมนตัมรายวันและแรงขับเคลื่อนของตลาด

UBC มีปริมาณการซื้อขายมากแค่ไหน?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา UBC มีปริมาณการซื้อขายสะสมอยู่ที่ ฿-- ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความกระตือรือร้นของตลาดที่มีต่อสินทรัพย์นี้

ราคาปัจจุบันเปรียบเทียบกับระดับสูงสุดและต่ำสุดตลอดกาลเป็นอย่างไร?

ระดับสูงสุดตลอดกาลคือ ฿3.12199532259388452000 และระดับต่ำสุดตลอดกาลคือ ฿ การเปรียบเทียบราคาระหว่างปัจจุบันกับระดับเหล่านี้ช่วยให้นักเทรดเข้าใจวงจรระยะยาวได้ดีขึ้น

สภาพคล่องของตลาดสำหรับ Universal Basic Compute แข็งแกร่งแค่ไหน?

คะแนนสภาพคล่องอยู่ที่ --/100 ซึ่งบ่งชี้ถึงความลึกของบัญชีคำสั่งซื้อและโอกาสในการดำเนินการได้อย่างราบรื่นในช่วงเวลาที่ตลาดมีการซื้อขายอย่างคึกคัก

UBC เปรียบเทียบกับโทเค็น Artificial Intelligence (AI),Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem,AI Agent Launchpad อื่นๆ อย่างไร?

ในหมวดหมู่ Artificial Intelligence (AI),Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem,AI Agent Launchpad UBC มีผลประกอบการที่แข่งขันได้ โดยได้รับการสนับสนุนจากสภาพคล่องที่อยู่ที่ ฿-- และความสนใจอย่างต่อเนื่องจากนักเทรด

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Universal Basic Compute

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 13:42:23 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Universal Basic Compute (UBC)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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