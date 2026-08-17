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ราคาปัจจุบัน Maiga วันนี้ คือ 0.00261588 USD มูลค่าตลาด MAIGA เท่ากับ 732,451 USD ติดตามการอัปเดตราคา MAIGA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Maiga วันนี้ คือ 0.00261588 USD มูลค่าตลาด MAIGA เท่ากับ 732,451 USD ติดตามการอัปเดตราคา MAIGA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Maiga ราคา (MAIGA)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 MAIGA เป็น USD

$0.0026155
$0.0026155$0.0026155
-8.70%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Maiga (MAIGA) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 09:08:15 (UTC+8)

ราคา Maiga วันนี้

ราคาปัจจุบัน Maiga (MAIGA) วันนี้ $ 0.00261588, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 8.67% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน MAIGA เป็น USD คือ $ 0.00261588 ต่อ MAIGA.

Maiga มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 732,451 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 280.00M MAIGA ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา MAIGA เทรดระหว่าง $ 0.00260254 (ต่ำ) กับ $ 0.00286505 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.159492 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00162971

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น MAIGA เคลื่อนไหว +0.45% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -26.71% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 4.35K.

Maiga (MAIGA) ข้อมูลการตลาด

$ 732.45K
$ 732.45K$ 732.45K

$ 4.35K
$ 4.35K$ 4.35K

$ 2.62M
$ 2.62M$ 2.62M

280.00M
280.00M 280.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Maiga คือ $ 732.45K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 4.35K อุปทานหมุนเวียนของ MAIGA คือ 280.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 2.62M

ประวัติราคา Maiga USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00260254
$ 0.00260254$ 0.00260254
ต่ำสุด 24h
$ 0.00286505
$ 0.00286505$ 0.00286505
สูงสุด 24h

$ 0.00260254
$ 0.00260254$ 0.00260254

$ 0.00286505
$ 0.00286505$ 0.00286505

$ 0.159492
$ 0.159492$ 0.159492

$ 0.00162971
$ 0.00162971$ 0.00162971

+0.45%

-8.67%

-26.71%

-26.71%

ประวัติราคา Maiga (MAIGA) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Maiga เป็น USD เท่ากับ $ -0.000248479813929531
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Maiga เป็น USD เท่ากับ $ -0.0009409244
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Maiga เป็น USD เท่ากับ $ -0.0010098460
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Maiga เป็น USD เท่ากับ $ +0.00000000039746865

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.000248479813929531-8.67%
30 วัน$ -0.0009409244-35.96%
60 วัน$ -0.0010098460-38.60%
90 วัน$ +0.00000000039746865+0.00%

การคาดการณ์ราคา Maiga

การคาดการณ์ราคา Maiga (MAIGA) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ MAIGA ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Maiga (MAIGA) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Maiga อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Maiga จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา MAIGA ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Maiga

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เกี่ยวกับ Maiga

ราคาตลาดปัจจุบันของ MAIGA คือเท่าไร?

ขณะนี้มูลค่าอยู่ที่ ฿0.0844792855123099608000 ซึ่งสะท้อนการเคลื่อนไหวของราคาที่ -8.67% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา การอัปเดตราคาแสดงข้อมูลตลาดแบบรวมสด

Maiga มีสภาพคล่องมากแค่ไหนในตลาดแลกเปลี่ยนต่างๆ?

ด้วยคะแนนสภาพคล่องที่ --/100 MAIGA แสดงให้เห็นถึงความลึกของตลาดที่เสถียรในแพลตฟอร์มซื้อขายที่มีปริมาณการซื้อขายสูง

ปริมาณการซื้อขายรายวันของ MAIGA เท่าไร?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา นักเทรดได้แลกเปลี่ยน MAIGA มูลค่า ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงช่วยให้สเปรดแคบลงและทำให้การทำธุรกรรมราบรื่นยิ่งขึ้น

ช่วงราคาของ Maiga วันนี้เป็นเท่าไร?

ราคาซื้อขายอยู่ระหว่าง ฿0.0840484730634460164000 และ ฿0.0925261774076194830000 ซึ่งสะท้อนช่วงความผันผวนของวันนี้

อะไรเป็นปัจจัยที่กำหนดความเข้าถึงและความนิยมของ MAIGA ในตลาดโลก?

ปัจจัยประกอบด้วยการจดทะเบียนในตลาดแลกเปลี่ยน ความพร้อมใช้งานของคู่ซื้อขาย ความลึกของสภาพคล่อง และระดับการบูรณาการของ MAIGA เข้ากับระบบนิเวศของ --

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Maiga

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 09:08:15 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Maiga (MAIGA)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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