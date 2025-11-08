Današnja cena CYGNUS

Današnja cena kriptovalute CYGNUS (CGN) v živo je $ 0.002419, s spremembo 0.12 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz CGN v USD je $ 0.002419 na CGN.

Kriptovaluta CYGNUS je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- CGN. V zadnjih 24 urah se je CGN trgovalo med $ 0.002296 (najnižje) in $ 0.002481 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je CGN premaknil -1.07% v zadnji uri in -21.77% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 2.81M.

Tržne informacije CYGNUS (CGN)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 2.81M$ 2.81M $ 2.81M Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 24.19M$ 24.19M $ 24.19M Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Javna veriga blokov BASE

Trenutna tržna kapitalizacija CYGNUS je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 2.81M. Obstoječa ponudba CGN je --, skupna ponudba pa znaša 10000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 24.19M.