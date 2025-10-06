Aktuálna Newton Protocol cena je dnes 0.1994 USD. Sledujte aktuálnu NEWT na USD cenu v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, 24-hodinový objem a ďalšie informácie. Preskúmajte NEWT cenový trend jednoducho na MEXC.Aktuálna Newton Protocol cena je dnes 0.1994 USD. Sledujte aktuálnu NEWT na USD cenu v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, 24-hodinový objem a ďalšie informácie. Preskúmajte NEWT cenový trend jednoducho na MEXC.

Newton Protocol Logo

Newton Protocol kurz (NEWT)

$0.1994
Newton Protocol (NEWT) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-10-06 05:28:10 (UTC+8)

Newton Protocol (NEWT) informácie o cene (USD)

$ 0.198
Newton Protocol (NEWT) cena v reálnom čase je $ 0.1994. Za posledných 24 hodín sa obchodoval NEWT v rozmedzí od najnižšej hodnoty $ 0.198 do najvyššej hodnoty $ 0.2094, čo svedčí o aktívnej volatilite trhu. Najvyššia cena NEWT je $ 0.83373560557428, zatiaľ čo najnižšia cena v histórii je $ 0.18424447847964207.

Z hľadiska krátkodobej výkonnosti sa NEWT zmenil o +0.20% za poslednú hodinu, -2.35% za 24 hodín a -4.92% za posledných 7 dní. Získate tak rýchly prehľad o jeho najnovších cenových trendoch a dynamike trhu na MEXC.

Newton Protocol (NEWT) informácie o trhu

No.636

Aktuálna trhová kapitalizácia Newton Protocol je $ 42.87M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 482.97K. Počet coinov v obehu NEWT je 215.00M, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 199.40M.

Newton Protocol (NEWT) história cien USD

Sledujte zmeny cien Newton Protocol za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ -0.004799-2.35%
30 dní$ -0.0564-22.05%
60 dní$ -0.1445-42.02%
90 dní$ -0.1167-36.92%
Newton Protocol dnešná zmena ceny

Dnes NEWT zaznamenal zmenu o $ -0.004799 (-2.35%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Newton Protocol zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.0564 (-22.05%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Newton Protocol zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal NEWT zmenu o $ -0.1445 (-42.02%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Newton Protocol zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.1167 (-36.92%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Newton Protocol (NEWT)?

Pozrite si Newton Protocolstránku histórie cien.

Čo je Newton Protocol (NEWT)

Newton Protocol is the verifiable automation layer for onchain finance that lets users delegate complex, cross-chain actions to AI agents while retaining cryptographic guarantees that each step respects user guardrails. It combines ERC-4337/EIP-7702 smart accounts for granular delegation, trusted-execution-environment (TEE) attestations, and zero-knowledge proofs (ZKPs) to prove correctness of every off-chain decision. The goal is to turn automation itself into a trust-minimized primitive and unlock agentic finance across multiple blockchains.

Newton Protocol je k dispozícii na MEXC, čo vám poskytuje pohodlie pri nákupe, držbe, prevode a stakovaní tokenu priamo na našej platforme. Či už ste skúsený investor alebo nováčik vo svete kryptomien, MEXC ponúka užívateľsky prívetivé rozhranie a množstvo nástrojov na efektívnu správu vašich Newton Protocol investícií. Ak chcete získať podrobnejšie informácie o tomto tokene, pozývame vás na stránku s predstavením digitálnych aktív.

Okrem toho môžete:
- Skontrolujte NEWT dostupnosť stakovania, aby ste videli, ako môžete získať odmeny za svoje držby.
- Prečítajte si recenzie a analýzy o Newton Protocol na našom blogu, aby ste zostali informovaní o najnovších trendoch na trhu a odborných postrehoch.

Naše komplexné zdroje sú navrhnuté tak, aby boli vaše Newton Protocol nákupné skúsenosti hladké a informované, pričom zaisťujú, že máte všetky nástroje a znalosti potrebné na spoľahlivé investovanie.

Newton Protocol predpoveď ceny (USD)

Akú hodnotu bude mať Newton Protocol (NEWT) USD zajtra, o týždeň alebo o mesiac? Na akú hodnotu by mohol byť váš Newton Protocol (NEWT) majetok ocenený v roku 2025, 2026, 2027, 2028 – alebo dokonca o 10 či 20 rokov? Pomocou nášho nástroja na predpovedanie cien môžete preskúmať krátkodobé aj dlhodobé prognózy pre Newton Protocol.

Overte si teraz Newton Protocol cenové predikcie!

Newton Protocol (NEWT) tokenomika

Pochopenie tokenomiky Newton Protocol (NEWT) môže poskytnúť hlbší pohľad na jej dlhodobú hodnotu a rastový potenciál. Tokenomika odhaľuje základnú štruktúru ekonomiky projektu – od spôsobu rozdelenia tokenov až po spôsob riadenia ich ponuky. Získajte informácie o rozsiahlej tokenomike NEWT tokenu!

Ako kúpiť Newton Protocol(NEWT)

Hľadáte ako kúpiť Newton Protocol? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Môžete si ľahko zakúpiť Newton Protocol na MEXC podľa našej podrobnej príručky Ako kúpiť. Poskytujeme vám podrobné pokyny a videonávody, ktoré demonštrujú, ako sa zaregistrovať na MEXC a používať rôzne dostupné možnosti platby.

NEWT do miestnych mien

Newton Protocol Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Newton Protocol zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna Newton Protocol webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Newton Protocol

Akú hodnotu má dnes Newton Protocol (NEWT)?
Aktuálna NEWT cena v USD je 0.1994 USD, aktualizovaná v reálnom čase s najnovšími trhovými údajmi.
Aká je aktuálna cena NEWT na USD?
Aktuálna cena NEWT na USD je $ 0.1994. Pozrite si MEXC konvertor pre presnú konverziu tokenov.
Aká je trhová kapitalizácia Newton Protocol?
Trhová kapitalizácia NEWT je $ 42.87M USD. Trhová hodnota = aktuálna cena × počet coinov v obehu. Uvádza celkovú trhovú hodnotu tokenu a jeho poradie.
Aký je počet coinov v obehu NEWT?
Počet coinov v obehu NEWT je 215.00M USD.
Aká bola historicky najvyššia cena (ATH) NEWT?
NEWT dosiahla cenu ATH vo výške 0.83373560557428 USD.
Aká bola historicky najnižšia cena (ATL) NEWT?
NEWT videl cenu ATL vo výške 0.18424447847964207 USD.
Aký je objem obchodovania NEWT?
Živý 24-hodinový objem obchodovania pre NEWT je $ 482.97K USD.
Bude NEWT tento rok vyššia?
NEWT môže v tomto roku vzrásť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Podrobnejšiu analýzu nájdete v časti NEWTpredpoveď cien.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-10-06 05:28:10 (UTC+8)

Newton Protocol (NEWT) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
10-05 21:29:00Aktualizácie odvetvia
Crypto total market cap breaks through $4.15 trillion, reaching new all-time high
10-05 16:10:00Aktualizácie odvetvia
Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high
10-04 13:39:16On-chain údaje
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
10-04 11:26:38Aktualizácie odvetvia
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
10-03 10:20:00Aktualizácie odvetvia
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
10-03 05:17:00Aktualizácie odvetvia
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August

Top správy

Altcoiny v 2025: Keď TOTAL3 dosiahne nové maximá, ale váš portfólio sa nepohne

October 5, 2025

Významné projekty, ktoré čoskoro spustia tokeny a airdropy v Q4 roku 2025

October 5, 2025

Bitcoin vystúpi na $125K! Zcash (ZEC) vedie nástup súkromných mincí v najnovšom krypto býčom trhu

October 5, 2025
Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

