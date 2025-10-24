Что такое VEIL (VEIL)

VEIL is an open source cryptocurrency with a world-first combination of Stealth Addressing, Confidential Transactions, RingCT and Zerocoin protocol with Bulletproofs to provide secure transaction privacy & efficiency. VEIL project is backed by an experienced team with a vision to develop the most advanced privacy focused cryptocurrency in the market. VEIL is an open source cryptocurrency with a world-first combination of Stealth Addressing, Confidential Transactions, RingCT and Zerocoin protocol with Bulletproofs to provide secure transaction privacy & efficiency. VEIL project is backed by an experienced team with a vision to develop the most advanced privacy focused cryptocurrency in the market.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник VEIL (VEIL) Официальный веб-сайт

Прогноз цены VEIL (USD)

Сколько будет стоить VEIL (VEIL) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов VEIL (VEIL) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для VEIL.

Проверьте прогноз цены VEIL!

VEIL на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика VEIL (VEIL)

Понимание токеномики VEIL (VEIL) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена VEIL прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о VEIL (VEIL) Сколько стоит VEIL (VEIL) на сегодня? Актуальная цена VEIL в USD – 0,00157567 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена VEIL в USD? $ 0,00157567 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена VEIL в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация VEIL? Рыночная капитализация VEIL составляет $ 235,81K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение VEIL? Циркулирующее предложение VEIL составляет 150,18M USD . Какова была максимальная цена (ATH) VEIL? VEIL достиг максимальной цены (ATH) в 0,510369 USD . Какова была минимальная цена VEIL за все время (ATL)? VEIL достиг минимальной цены (ATL) в 0,0000999 USD . Каков объем торгов VEIL? Объем торгов за последние 24 часа для VEIL составляет -- USD . Вырастет ли VEIL в цене в этом году? VEIL может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены VEIL для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии VEIL (VEIL)