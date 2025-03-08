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Цена Stables Labs USDX (USDX)

USD

График цены Stables Labs USDX (USDX) в реальном времени

$0.999429
$0.999429$0.999429
0.00%(1D)

Цена Stables Labs USDX (USDX) сегодня

Текущая цена Stables Labs USDX (USDX) сегодня составляет 0.999365 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 624.96M USD. Цена USDX к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Stables Labs USDX:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 212.61K USD
- Изменение цены Stables Labs USDX в течение дня составляет -0.23%
- Оборотное предложение составляет 625.32M USD

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Ценовые показатели Stables Labs USDX (USDX) - USD

За сегодня изменение цены Stables Labs USDX на USD составило $ -0.0023092642550073.
За последние 30 дней изменение цены Stables Labs USDX на USD составило $ +0.0018974943.
За последние 60 дней изменение цены Stables Labs USDX на USD составило $ +0.0014146011.
За последние 90 дней изменение цены Stables Labs USDX на USD составило $ -0.0002950476030948.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0.0023092642550073-0.23%
30 дней$ +0.0018974943+0.19%
60 дней$ +0.0014146011+0.14%
90 дней$ -0.0002950476030948-0.02%

Анализ цен Stables Labs USDX (USDX)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Stables Labs USDX: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 0.998684
$ 0.998684$ 0.998684

$ 1.002
$ 1.002$ 1.002

$ 1.057
$ 1.057$ 1.057

-0.02%

-0.23%

+0.16%

Рыночная информация Stables Labs USDX (USDX)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 624.96M
$ 624.96M$ 624.96M

$ 212.61K
$ 212.61K$ 212.61K

625.32M
625.32M 625.32M

Что такое Stables Labs USDX (USDX)

USDX (Website: usdx.money | Twitter: @StablesLabs) is a synthetic USD stablecoin designed to provide stability without relying on traditional banking infrastructure. Backed by delta-neutral positions across multiple exchanges, USDX seamlessly bridges the gap between DeFi, CeFi, and TradFi. It enables DeFi users to access traditional delta-neutral strategies executed in CeFi platforms. As a crypto-native stablecoin, USDX offers a scalable, censorship-resistant, and highly stable solution for users looking to navigate the world of decentralized finance with confidence.

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Источник Stables Labs USDX (USDX)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

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