Токеномика Stables Labs USDX (USDX) Откройте для себя ключевую информацию о Stables Labs USDX (USDX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Stables Labs USDX (USDX) USDX (Website: usdx.money | Twitter: @StablesLabs) is a synthetic USD stablecoin designed to provide stability without relying on traditional banking infrastructure. Backed by delta-neutral positions across multiple exchanges, USDX seamlessly bridges the gap between DeFi, CeFi, and TradFi. It enables DeFi users to access traditional delta-neutral strategies executed in CeFi platforms. As a crypto-native stablecoin, USDX offers a scalable, censorship-resistant, and highly stable solution for users looking to navigate the world of decentralized finance with confidence. Официальный сайт: http://stableslabs.com Whitepaper: https://docs.usdx.money/ Купить USDX сейчас!

Токеномика и анализ цен Stables Labs USDX (USDX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Stables Labs USDX (USDX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 672,89M $ 672,89M $ 672,89M Общее предложение: $ 674,34M $ 674,34M $ 674,34M Оборотное предложение: $ 674,34M $ 674,34M $ 674,34M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 672,89M $ 672,89M $ 672,89M Исторический максимум: $ 1,057 $ 1,057 $ 1,057 Исторический минимум: $ 0,944423 $ 0,944423 $ 0,944423 Текущая цена: $ 0,997838 $ 0,997838 $ 0,997838 Узнайте больше о цене Stables Labs USDX (USDX)

Токеномика Stables Labs USDX (USDX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Stables Labs USDX (USDX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов USDX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов USDX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой USDX, изучите текущую цену USDX!

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