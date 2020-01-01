Токеномика Stables Labs USDX (USDX)

Токеномика Stables Labs USDX (USDX)

Откройте для себя ключевую информацию о Stables Labs USDX (USDX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Stables Labs USDX (USDX)

USDX (Website: usdx.money | Twitter: @StablesLabs) is a synthetic USD stablecoin designed to provide stability without relying on traditional banking infrastructure. Backed by delta-neutral positions across multiple exchanges, USDX seamlessly bridges the gap between DeFi, CeFi, and TradFi. It enables DeFi users to access traditional delta-neutral strategies executed in CeFi platforms. As a crypto-native stablecoin, USDX offers a scalable, censorship-resistant, and highly stable solution for users looking to navigate the world of decentralized finance with confidence.

Официальный сайт:
http://stableslabs.com
Whitepaper:
https://docs.usdx.money/

Токеномика и анализ цен Stables Labs USDX (USDX)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Stables Labs USDX (USDX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 672,89M
$ 672,89M$ 672,89M
Общее предложение:
$ 674,34M
$ 674,34M$ 674,34M
Оборотное предложение:
$ 674,34M
$ 674,34M$ 674,34M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 672,89M
$ 672,89M$ 672,89M
Исторический максимум:
$ 1,057
$ 1,057$ 1,057
Исторический минимум:
$ 0,944423
$ 0,944423$ 0,944423
Текущая цена:
$ 0,997838
$ 0,997838$ 0,997838

Токеномика Stables Labs USDX (USDX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Stables Labs USDX (USDX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов USDX, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов USDX.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой USDX, изучите текущую цену USDX!

Прогноз цены USDX

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.