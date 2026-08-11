Сегодняшняя цена White Claw

Текущая цена White Claw (WCLAW) сегодня составляет $ 0 с изменением 3,57% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации WCLAW на USD составляет $ 0 за WCLAW.

На данный момент White Claw занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 162 696, при оборотном предложении 781,96M WCLAW. В течение последних 24 часов, WCLAW торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе WCLAW изменился на -0,14% за последний час и на -2,69% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 1,23K.

Рыночная информация White Claw (WCLAW)

Рыночная капитализация $ 162,70K$ 162,70K $ 162,70K Объем (24Ч) $ 1,23K$ 1,23K $ 1,23K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 208,03K$ 208,03K $ 208,03K Оборотное предложение 781,96M 781,96M 781,96M Общее предложение 999 830 635,140409 999 830 635,140409 999 830 635,140409

Текущая рыночная капитализация White Claw составляет $ 162,70K, при 24-часовом объеме торгов $ 1,23K. Циркулируещее обращение WCLAW составляет 781,96M, а общее предложение – 999830635.140409. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 208,03K.