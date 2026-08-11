На какой блокчейн-сети работает ScrollPay AI?

ScrollPay AI работает в сети --, которая определяет, как обрабатываются транзакции, скорость подтверждений и общую безопасность. Эта сеть также влияет на совместимость с кошельками, dApp и стандартами смарт-контрактов.

Какова текущая цена SCROLL?

Токен оценивается в ₽, что отражает изменение цены на -0.74% за последние 24 часа. Обновления цен собираются в реальном времени с ведущих мировых бирж.

К какой категории относится ScrollPay AI?

ScrollPay AI относится к категории Solana Ecosystem,Solana Token-2022,Pump.fun Ecosystem. Такая классификация помогает инвесторам сравнивать SCROLL с аналогичными активами того же сектора, например, DeFi, мем-токены, токены уровня 1, уровня 2 или AI-токены.

Какова рыночная капитализация ScrollPay AI?

Его рыночная капитализация составляет ₽6219364.4573348288000, что ставит актив на 6108-е место. Рыночная капитализация является широким показателем размера, степени принятия и доверия со стороны инвесторов.

Сколько токенов SCROLL сейчас находится в обращении?

В обращении находятся 999989045.506603 токенов. Это количество напрямую влияет на баланс спроса и предложения, формирование цены и ожидания инфляции.

Насколько активно сегодня торговля ScrollPay AI?

За последний день объем торговли SCROLL составил ₽--. Высокий объем часто указывает на повышенный интерес рынка или реакцию на последние новости.

Как цена сегодня соотносится с недавними максимумами и минимумами?

За последние 24 часа ScrollPay AI колебался между ₽ и ₽, давая трейдерам представление о краткосрочной волатильности и потенциальных зонах прорыва.