Текущая цена Veterans for the Cause (VETS) сегодня составляет 0,064954 USD . Текущая рыночная капитализация составляет $ 6,50M USD . Цена VETS к USD обновляется в режиме реального времени. Ключевые показатели рынка Veterans for the Cause: - 24-часовой объем торговли составляет -- USD - Изменение цены Veterans for the Cause в течение дня составляет -2,55% - Оборотное предложение составляет 100,00M USD

Ценовые показатели Veterans for the Cause (VETS) - USD

За сегодня изменение цены Veterans for the Cause на USD составило $ -0,00170484193921843.

За последние 30 дней изменение цены Veterans for the Cause на USD составило $ 0.

За последние 60 дней изменение цены Veterans for the Cause на USD составило $ 0.

За последние 90 дней изменение цены Veterans for the Cause на USD составило $ 0.

Период Изменение (USD) Изменение (%) Сегодня $ -0,00170484193921843 -2,55% 30 дней $ 0 -- 60 дней $ 0 -- 90 дней $ 0 --

Анализ цен Veterans for the Cause (VETS)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Veterans for the Cause: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

Мин 24Ч $ 0,062713$ 0,062713 $ 0,062713 Макс 24Ч $ 0,068638$ 0,068638 $ 0,068638 Рекордный максимум $ 0,073523$ 0,073523 $ 0,073523 Изменение цены (1Ч) -0,19% Изменение цены (1Д) -2,55% Изменение цены (7Д) +4,12%

Рыночная информация Veterans for the Cause (VETS)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение: