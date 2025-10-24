Текущая цена OpenAI PreStocks сегодня составляет 707,47 USD. Следите за обновлениями цены OPENAI к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены OPENAI прямо сейчас на MEXC.Текущая цена OpenAI PreStocks сегодня составляет 707,47 USD. Следите за обновлениями цены OPENAI к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены OPENAI прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о OPENAI

Информация о цене OPENAI

Официальный сайт OPENAI

Токеномика OPENAI

Прогноз цен OPENAI

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип OpenAI PreStocks

Цена OpenAI PreStocks (OPENAI)

Не в листинге

Текущая цена 1 OPENAI в USD:

$707,47
$707,47$707,47
+2,20%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены OpenAI PreStocks (OPENAI) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 01:01:58 (UTC+8)

Информация о ценах OpenAI PreStocks (OPENAI) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 641,12
$ 641,12$ 641,12
Мин 24Ч
$ 707,41
$ 707,41$ 707,41
Макс 24Ч

$ 641,12
$ 641,12$ 641,12

$ 707,41
$ 707,41$ 707,41

$ 720,67
$ 720,67$ 720,67

$ 551,47
$ 551,47$ 551,47

+0,04%

+2,26%

+7,35%

+7,35%

Текущая цена OpenAI PreStocks (OPENAI) составляет $707,47. За последние 24 часа OPENAI торговался в диапазоне от $ 641,12 до $ 707,41, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена OPENAI за все время составляет $ 720,67, а минимальная – $ 551,47.

Что касается краткосрочной динамики, OPENAI изменился на +0,04% за последний час, на +2,26% за 24 часа и на +7,35% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация OpenAI PreStocks (OPENAI)

$ 558,84K
$ 558,84K$ 558,84K

--
----

$ 558,84K
$ 558,84K$ 558,84K

789,99
789,99 789,99

789,989466935
789,989466935 789,989466935

Текущая рыночная капитализация OpenAI PreStocks составляет $ 558,84K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение OPENAI составляет 789,99, а общее предложение – 789.989466935. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 558,84K.

История цен OpenAI PreStocks (OPENAI) в USD

За сегодня изменение цены OpenAI PreStocks на USD составило $ +15,67.
За последние 30 дней изменение цены OpenAI PreStocks на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены OpenAI PreStocks на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены OpenAI PreStocks на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +15,67+2,26%
30 дней$ 0--
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое OpenAI PreStocks (OPENAI)

OpenAI pioneers large-language models like GPT and DALL·E, enabling advanced AI applications. Their research emphasizes both cutting-edge capability and responsible deployment strategies.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник OpenAI PreStocks (OPENAI)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены OpenAI PreStocks (USD)

Сколько будет стоить OpenAI PreStocks (OPENAI) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов OpenAI PreStocks (OPENAI) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для OpenAI PreStocks.

Проверьте прогноз цены OpenAI PreStocks!

OPENAI на местную валюту

Токеномика OpenAI PreStocks (OPENAI)

Понимание токеномики OpenAI PreStocks (OPENAI) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена OPENAI прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о OpenAI PreStocks (OPENAI)

Сколько стоит OpenAI PreStocks (OPENAI) на сегодня?
Актуальная цена OPENAI в USD – 707,47 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена OPENAI в USD?
Текущая цена OPENAI в USD составляет $ 707,47. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация OpenAI PreStocks?
Рыночная капитализация OPENAI составляет $ 558,84K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение OPENAI?
Циркулирующее предложение OPENAI составляет 789,99 USD.
Какова была максимальная цена (ATH) OPENAI?
OPENAI достиг максимальной цены (ATH) в 720,67 USD.
Какова была минимальная цена OPENAI за все время (ATL)?
OPENAI достиг минимальной цены (ATL) в 551,47 USD.
Каков объем торгов OPENAI?
Объем торгов за последние 24 часа для OPENAI составляет -- USD.
Вырастет ли OPENAI в цене в этом году?
OPENAI может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены OPENAI для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 01:01:58 (UTC+8)

Важные обновления индустрии OpenAI PreStocks (OPENAI)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.