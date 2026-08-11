Сегодняшняя цена MUNTZE

Текущая цена MUNTZE (MUNTZE) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации MUNTZE на USD составляет $ 0 за MUNTZE.

На данный момент MUNTZE занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 18 486,7, при оборотном предложении 965,79M MUNTZE. В течение последних 24 часов, MUNTZE торговался в диапазоне от $ 0,0 (минимум) до $ 0,0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе MUNTZE изменился на -- за последний час и на +0,63% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация MUNTZE (MUNTZE)

Рыночная капитализация $ 18,49K$ 18,49K $ 18,49K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 19,14K$ 19,14K $ 19,14K Оборотное предложение 965,79M 965,79M 965,79M Общее предложение 999 990 898,960216 999 990 898,960216 999 990 898,960216

Текущая рыночная капитализация MUNTZE составляет $ 18,49K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение MUNTZE составляет 965,79M, а общее предложение – 999990898.960216. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 19,14K.