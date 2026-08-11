Сегодняшняя цена penguinxbt

Текущая цена penguinxbt (PENGXBT) сегодня составляет $ 0 с изменением 0.93% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации PENGXBT на USD составляет $ 0 за PENGXBT.

На данный момент penguinxbt занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 57,501, при оборотном предложении 899.81M PENGXBT. В течение последних 24 часов, PENGXBT торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе PENGXBT изменился на -1.95% за последний час и на +29.75% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация penguinxbt (PENGXBT)

Рыночная капитализация $ 57.50K$ 57.50K $ 57.50K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 63.89K$ 63.89K $ 63.89K Оборотное предложение 899.81M 899.81M 899.81M Общее предложение 999,814,212.352791 999,814,212.352791 999,814,212.352791

Текущая рыночная капитализация penguinxbt составляет $ 57.50K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение PENGXBT составляет 899.81M, а общее предложение – 999814212.352791. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 63.89K.