Сегодняшняя цена World Rebuilding Trust

Текущая цена World Rebuilding Trust (WRT) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,42% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации WRT на USD составляет $ 0 за WRT.

На данный момент World Rebuilding Trust занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 11 298,48, при оборотном предложении 999,93M WRT. В течение последних 24 часов, WRT торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе WRT изменился на -0,00% за последний час и на +1,81% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация World Rebuilding Trust (WRT)

Рыночная капитализация $ 11,30K$ 11,30K $ 11,30K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 11,30K$ 11,30K $ 11,30K Оборотное предложение 999,93M 999,93M 999,93M Общее предложение 999 930 540,277753 999 930 540,277753 999 930 540,277753

Текущая рыночная капитализация World Rebuilding Trust составляет $ 11,30K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение WRT составляет 999,93M, а общее предложение – 999930540.277753. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 11,30K.