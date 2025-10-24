Что такое SolControl (SCTRL)

The Biggest Reward Project on Solana Recurring Solana Rewards Receive Sol every Hour, every Week, and Once at the end of the Month in a Large Payout SolCtrl represents a fundamental shift in how cryptocurrency tokens operate on the Solana blockchain. Rather than functioning as a simple reward or speculative asset, SolCtrl has been engineered to align the interests of all holders—from small holders to whales—toward the common goal of project growth and long-term success. The core innovation lies in a multi-faceted incentive structure that rewards holding, provides consistent returns, and offers a significant payout at the end of the month. This structure transforms the typical relationship users have with tokens, creating a community that chases project growth rather than short-term price movements. TOKENOMICS We are the first project in the history of DeFi to cover 100% of your buy fee. Experience the largest reward project while getting a bag larger than your original purchase when buying through the website.

Прогноз цены SolControl (USD)

Сколько будет стоить SolControl (SCTRL) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов SolControl (SCTRL) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для SolControl.

SCTRL на местную валюту

Токеномика SolControl (SCTRL)

Понимание токеномики SolControl (SCTRL) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена SCTRL прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о SolControl (SCTRL) Сколько стоит SolControl (SCTRL) на сегодня? Актуальная цена SCTRL в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена SCTRL в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена SCTRL в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация SolControl? Рыночная капитализация SCTRL составляет $ 397,05K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение SCTRL? Циркулирующее предложение SCTRL составляет 1,01B USD . Какова была максимальная цена (ATH) SCTRL? SCTRL достиг максимальной цены (ATH) в 0,00296632 USD . Какова была минимальная цена SCTRL за все время (ATL)? SCTRL достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов SCTRL? Объем торгов за последние 24 часа для SCTRL составляет -- USD . Вырастет ли SCTRL в цене в этом году? SCTRL может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены SCTRL для более подробного анализа.

