Сколько стоит SolFlow в данный момент?

SolFlow в настоящее время торгуется по цене ₽, с изменением цены за последние 24 часа на -1.04%. Эта актуальная цена представляет собой мгновенный снимок рыночной активности и настроений инвесторов.

Вверх или вниз движется SFLOW сегодня?

SFLOW продемонстрировал изменение цены за последние 24 часа, что отражает реакцию рынка на последние новости, объем торгов и события в экосистеме Solana Ecosystem,Solana Token-2022.

Насколько популярен SolFlow сегодня?

Токен зафиксировал объем торгов за 24 часа в размере ₽--, что указывает на то, сколько трейдеров активно покупают или продают SFLOW.

Чем отличается SolFlow от других криптоактивов?

Являясь частью категории Solana Ecosystem,Solana Token-2022 и созданным на сети --, SFLOW предлагает конкретную полезность и роль в своей экосистеме, которая может включать платежи, стейкинг, управление или специфические сценарии использования.

Какое количество SFLOW находится в обращении на рынке?

Сегодня в обращении находятся 984328956.726552 токенов, что помогает определить степень дефицита токена и его общую рыночную стоимость.

Какова самая высокая и самая низкая цена SolFlow за все время?

Наивысшая зафиксированная цена токена (ATH) составляет ₽, тогда как минимальная цена (ATL) — ₽, что дает важный контекст для долгосрочных инвесторов при оценке ценовых циклов.