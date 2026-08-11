Какова сегодняшняя актуальная стоимость Polymarket PreStocks?

Сегодня Polymarket PreStocks торгуется по цене ₽10402.538954044160000, при этом за последние 24 часа цена изменилась на 0.93%. Эта цена постоянно меняется, отражая текущий рыночный настрой.

Насколько волатильна POLYMARKET в данный момент?

Уровень волатильности за последние 24 часа составляет --%, что даёт представление о том, как быстро движется цена токена. Более высокая волатильность может создавать как торговые возможности, так и риски в зависимости от рыночных условий.

Какие условия ликвидности у Polymarket PreStocks сегодня?

Polymarket PreStocks имеет рейтинг ликвидности --/100, который оценивает глубину рынка на различных биржах. Более высокая ликвидность обычно приводит к более узким спредам и лучшему исполнению рыночных ордеров.

На каких ценовых уровнях торговался POLYMARKET сегодня?

За последние 24 часа он торговался в диапазоне от ₽10201.281547640400000 до ₽11532.273837574560000. Этот диапазон помогает трейдерам определить зоны поддержки и сопротивления для краткосрочных стратегий.

Каков сегодняшний объём торгов POLYMARKET?

Всего за последний день было совершено сделок на сумму ₽--. Всплески объёма часто предшествуют значительным движениям цены или изменениям рыночного настроения.

Как инвесторам следует интерпретировать уровень риска Polymarket PreStocks?

Риск определяется волатильностью, глубиной ликвидности, рыночным рейтингом и распределением предложения. Как актив категории Solana Ecosystem,Real World Assets (RWA),Solana Token-2022,PreStocks Ecosystem,Tokenized Pre-IPO Stocks, созданный на блокчейне --, POLYMARKET может менять свой профиль риска в зависимости от обновлений экосистемы или общерыночных тенденций.