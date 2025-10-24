Текущая цена Anduril PreStocks сегодня составляет 56,36 USD. Следите за обновлениями цены ANDURL к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены ANDURL прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Anduril PreStocks сегодня составляет 56,36 USD. Следите за обновлениями цены ANDURL к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены ANDURL прямо сейчас на MEXC.

Цена Anduril PreStocks (ANDURL)

Текущая цена 1 ANDURL в USD:

$56,36
$56,36$56,36
+4,50%1D
График цены Anduril PreStocks (ANDURL) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:20:43 (UTC+8)

Информация о ценах Anduril PreStocks (ANDURL) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 52,1
Мин 24Ч
$ 56,58
Макс 24Ч

$ 52,1
$ 56,58
$ 73,44
$ 50,57
+0,51%

+4,58%

-2,89%

-2,89%

Текущая цена Anduril PreStocks (ANDURL) составляет $56,36. За последние 24 часа ANDURL торговался в диапазоне от $ 52,1 до $ 56,58, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена ANDURL за все время составляет $ 73,44, а минимальная – $ 50,57.

Что касается краткосрочной динамики, ANDURL изменился на +0,51% за последний час, на +4,58% за 24 часа и на -2,89% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Anduril PreStocks (ANDURL)

$ 647,78K
--
$ 647,78K
11,45K
11 449,942297198
Текущая рыночная капитализация Anduril PreStocks составляет $ 647,78K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение ANDURL составляет 11,45K, а общее предложение – 11449.942297198. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 647,78K.

История цен Anduril PreStocks (ANDURL) в USD

За сегодня изменение цены Anduril PreStocks на USD составило $ +2,47.
За последние 30 дней изменение цены Anduril PreStocks на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Anduril PreStocks на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Anduril PreStocks на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +2,47+4,58%
30 дней$ 0--
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое Anduril PreStocks (ANDURL)

Anduril builds AI-driven defense systems, including autonomous drones and perimeter sensors. Their platforms integrate real-time data and computer vision to enhance situational awareness for military and border security applications.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Anduril PreStocks (ANDURL)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Anduril PreStocks (USD)

Сколько будет стоить Anduril PreStocks (ANDURL) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Anduril PreStocks (ANDURL) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Anduril PreStocks.

Проверьте прогноз цены Anduril PreStocks!

ANDURL на местную валюту

Токеномика Anduril PreStocks (ANDURL)

Понимание токеномики Anduril PreStocks (ANDURL) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена ANDURL прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Anduril PreStocks (ANDURL)

Сколько стоит Anduril PreStocks (ANDURL) на сегодня?
Актуальная цена ANDURL в USD – 56,36 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена ANDURL в USD?
Текущая цена ANDURL в USD составляет $ 56,36. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Anduril PreStocks?
Рыночная капитализация ANDURL составляет $ 647,78K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение ANDURL?
Циркулирующее предложение ANDURL составляет 11,45K USD.
Какова была максимальная цена (ATH) ANDURL?
ANDURL достиг максимальной цены (ATH) в 73,44 USD.
Какова была минимальная цена ANDURL за все время (ATL)?
ANDURL достиг минимальной цены (ATL) в 50,57 USD.
Каков объем торгов ANDURL?
Объем торгов за последние 24 часа для ANDURL составляет -- USD.
Вырастет ли ANDURL в цене в этом году?
ANDURL может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены ANDURL для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии Anduril PreStocks (ANDURL)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

