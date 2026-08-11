Какова текущая цена Hyper Bull?

Hyper Bull (HBULL) торгуется по цене ₽, что отражает изменение цены на уровне 25.06% за последние 24 часа. Эта актуальная информация объединяет данные о ценах с глобальных бирж, чтобы предоставить трейдерам точную оценку рынка в любой момент.

Какую роль играет Hyper Bull в своей экосистеме?

Являясь ключевым активом сети -- и частью сектора Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Solana Token-2022,Pump.fun Ecosystem, HBULL часто обеспечивает работу таких важных функций, как платежи, стейкинг, голосование по вопросам управления и стимулирование ликвидности. Его архитектура может влиять на то, как приложения или смарт-контракты работают в рамках всей экосистемы.

Насколько активно сегодня торгуется HBULL?

За последние 24 часа объем торгов HBULL составил ₽--. Высокий объем обычно свидетельствует о большом интересе инвесторов, более здоровой ликвидности и лучшем исполнении сделок как для мелких, так и для крупных трейдеров.

Каково количество токенов Hyper Bull в обращении?

Сегодня в обращении находится 1000000000.0 токенов, что определяет доступное количество для торговли. Объем токенов в обращении помогает инвесторам оценивать ограниченность предложения, динамику инфляции и потенциальное распределение токенов в долгосрочной перспективе.

Какова рыночная капитализация и рейтинг HBULL?

В настоящее время Hyper Bull занимает рейтинг №3479 с рыночной капитализацией ₽42378751.0923238448000, что ставит его в ряд признанных активов в своем секторе и помогает инвесторам оценивать его относительный масштаб.

Какова динамика Hyper Bull за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена продемонстрировала изменение на уровне 25.06%. Краткосрочная динамика может зависеть от настроений трейдеров, изменений ликвидности или событий, связанных с сетью --.

Как Hyper Bull соотносится с аналогичными активами в той же категории?

В рамках сегмента Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Solana Token-2022,Pump.fun Ecosystem HBULL демонстрирует конкурентоспособную активность, поддерживаемую высокими уровнями торговли, высокой ликвидностью и постоянным применением в своей экосистеме.