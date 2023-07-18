TypeIt — это метод ввода платежей Web3, позволяющий пользователям получать доход при ежедневном использовании и участвовать в развитии Web3. TypeIt предоставляет скины клавиатуры в виде NFT и предлагает богатые сценарии, такие как Gamefi и Socialfi. Что касается конфиденциальности, TypeIt шифрует и сохраняет все данные локально, обеспечивая конфиденциальность и безопасность пользователей. Как центр, соединяющий миры Web3 и Web2, TypeIt — это не только метод ввода, но и новый способ участия в цифровой экономике.