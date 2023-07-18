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TypeIt

TYPE/USDT
0.2919--
$0.00
Макс 24ч
0.3800
Мин 24ч
0.1000
Объем 24ч (TYPE)
1.19M
Сумма 24ч (USDT)
342.11K
Макс 24ч
0.3800
Мин 24ч
0.1000
Объем 24ч (TYPE)
1.19M
Сумма 24ч (USDT)
342.11K
График
Информация о токене
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Базовая
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Глубина
TYPE
TypeIt — это метод ввода платежей Web3, позволяющий пользователям получать доход при ежедневном использовании и участвовать в развитии Web3. TypeIt предоставляет скины клавиатуры в виде NFT и предлагает богатые сценарии, такие как Gamefi и Socialfi. Что касается конфиденциальности, TypeIt шифрует и сохраняет все данные локально, обеспечивая конфиденциальность и безопасность пользователей. Как центр, соединяющий миры Web3 и Web2, TypeIt — это не только метод ввода, но и новый способ участия в цифровой экономике.
Обзор
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(TYPE)

(USDT)

0.2919$0.00
Сделки на рынке
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