Сегодняшняя цена DeepFakeAI

Текущая цена DeepFakeAI (FAKEAI) сегодня составляет $ 0 с изменением 0.99% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации FAKEAI на USD составляет $ 0 за FAKEAI.

На данный момент DeepFakeAI занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 198,367, при оборотном предложении 958.82M FAKEAI. В течение последних 24 часов, FAKEAI торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.04434524, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе FAKEAI изменился на -- за последний час и на +0.93% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 280.32.

Рыночная информация DeepFakeAI (FAKEAI)

Рыночная капитализация $ 198.37K$ 198.37K $ 198.37K Объем (24Ч) $ 280.32$ 280.32 $ 280.32 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 198.37K$ 198.37K $ 198.37K Оборотное предложение 958.82M 958.82M 958.82M Общее предложение 958,824,031.12 958,824,031.12 958,824,031.12

Текущая рыночная капитализация DeepFakeAI составляет $ 198.37K, при 24-часовом объеме торгов $ 280.32. Циркулируещее обращение FAKEAI составляет 958.82M, а общее предложение – 958824031.12. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 198.37K.