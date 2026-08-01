Сегодняшняя цена Burnie Senders

Текущая цена Burnie Senders (BURNIE) сегодня составляет $ 0,00139013 с изменением 4,97% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации BURNIE на USD составляет $ 0,00139013 за BURNIE.

На данный момент Burnie Senders занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 1 348 672, при оборотном предложении 969,66M BURNIE. В течение последних 24 часов, BURNIE торговался в диапазоне от $ 0,00134452 (минимум) до $ 0,00154807 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,0244791, тогда как исторический минимум составил $ 0,00126688.

В краткосрочной перспективе BURNIE изменился на -2,38% за последний час и на -15,82% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 421,29K.

Рыночная информация Burnie Senders (BURNIE)

Рыночная капитализация $ 1,35M$ 1,35M $ 1,35M Объем (24Ч) $ 421,29K$ 421,29K $ 421,29K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 1,35M$ 1,35M $ 1,35M Оборотное предложение 969,66M 969,66M 969,66M Общее предложение 969 658 151,872866 969 658 151,872866 969 658 151,872866

Текущая рыночная капитализация Burnie Senders составляет $ 1,35M, при 24-часовом объеме торгов $ 421,29K. Циркулируещее обращение BURNIE составляет 969,66M, а общее предложение – 969658151.872866. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 1,35M.