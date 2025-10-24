Текущая цена Kamala Horris сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены KAMA к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены KAMA прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Kamala Horris сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены KAMA к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены KAMA прямо сейчас на MEXC.

Цена Kamala Horris (KAMA)

График цены Kamala Horris (KAMA) в реальном времени
Информация о ценах Kamala Horris (KAMA) (USD)

$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,03919388
$ 0,03919388$ 0,03919388

$ 0
$ 0$ 0

+0,65%

+4,10%

-8,76%

-8,76%

Текущая цена Kamala Horris (KAMA) составляет --. За последние 24 часа KAMA торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена KAMA за все время составляет $ 0,03919388, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, KAMA изменился на +0,65% за последний час, на +4,10% за 24 часа и на -8,76% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Kamala Horris (KAMA)

$ 82,67K$ 82,67K

--
----

$ 82,67K$ 82,67K

995,56M 995,56M

995 559 218,0 995 559 218,0

Текущая рыночная капитализация Kamala Horris составляет $ 82,67K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение KAMA составляет 995,56M, а общее предложение – 995559218.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 82,67K.

История цен Kamala Horris (KAMA) в USD

За сегодня изменение цены Kamala Horris на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Kamala Horris на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Kamala Horris на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Kamala Horris на USD составило $ 0.

Сегодня$ 0+4,10%
30 дней$ 0-29,43%
60 дней$ 0-37,55%
90 дней$ 0--

Что такое Kamala Horris (KAMA)

Kamala Horris is a meme-focused cryptocurrency on the Solana blockchain, creatively leveraging political and pop culture themes for community engagement and humor. This token embodies the playful spirit of meme culture in the crypto sphere, attracting participants interested in speculative investments tied to cultural phenomena. As a community-driven project, it aims to capitalize on the virality of memes, encouraging a fun and engaging atmosphere among its holders.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Токеномика Kamala Horris (KAMA)

Понимание токеномики Kamala Horris (KAMA) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена KAMA прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Kamala Horris (KAMA)

Сколько стоит Kamala Horris (KAMA) на сегодня?
Актуальная цена KAMA в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена KAMA в USD?
Текущая цена KAMA в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Kamala Horris?
Рыночная капитализация KAMA составляет $ 82,67K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение KAMA?
Циркулирующее предложение KAMA составляет 995,56M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) KAMA?
KAMA достиг максимальной цены (ATH) в 0,03919388 USD.
Какова была минимальная цена KAMA за все время (ATL)?
KAMA достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов KAMA?
Объем торгов за последние 24 часа для KAMA составляет -- USD.
Вырастет ли KAMA в цене в этом году?
KAMA может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены KAMA для более подробного анализа.
Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.