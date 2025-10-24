Текущая цена Elon Trump Fart сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены ETF500 к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены ETF500 прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Elon Trump Fart сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены ETF500 к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены ETF500 прямо сейчас на MEXC.

Логотип Elon Trump Fart

Цена Elon Trump Fart (ETF500)

Не в листинге

Текущая цена 1 ETF500 в USD:

$0,00018343
$0,00018343$0,00018343
-31,60%1D
USD
График цены Elon Trump Fart (ETF500) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:37:06 (UTC+8)

Информация о ценах Elon Trump Fart (ETF500) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,04275891
$ 0,04275891$ 0,04275891

$ 0
$ 0$ 0

-0,20%

-31,95%

-35,02%

-35,02%

Текущая цена Elon Trump Fart (ETF500) составляет --. За последние 24 часа ETF500 торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена ETF500 за все время составляет $ 0,04275891, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, ETF500 изменился на -0,20% за последний час, на -31,95% за 24 часа и на -35,02% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Elon Trump Fart (ETF500)

$ 183,41K
$ 183,41K$ 183,41K

--
----

$ 183,41K
$ 183,41K$ 183,41K

999,90M
999,90M 999,90M

999 901 172,613198
999 901 172,613198 999 901 172,613198

Текущая рыночная капитализация Elon Trump Fart составляет $ 183,41K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение ETF500 составляет 999,90M, а общее предложение – 999901172.613198. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 183,41K.

История цен Elon Trump Fart (ETF500) в USD

За сегодня изменение цены Elon Trump Fart на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Elon Trump Fart на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Elon Trump Fart на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Elon Trump Fart на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-31,95%
30 дней$ 0-66,27%
60 дней$ 0-76,69%
90 дней$ 0--

Что такое Elon Trump Fart (ETF500)

The project is a derivative of Fartcoin. The Fartcoin deployer has deployed this token because the President at Bone Fide Wealth tweeted about "A client just called and asked me if there’s going to be a Fartcoin ETF this year." Since the Elon narrative is has been running this one has come to existence. The token is following different narratives like Fartcoin, SPX500 and other big memes following the Trump narrative.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Прогноз цены Elon Trump Fart (USD)

Сколько будет стоить Elon Trump Fart (ETF500) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Elon Trump Fart (ETF500) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Elon Trump Fart.

Проверьте прогноз цены Elon Trump Fart!

ETF500 на местную валюту

Токеномика Elon Trump Fart (ETF500)

Понимание токеномики Elon Trump Fart (ETF500) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена ETF500 прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Elon Trump Fart (ETF500)

Сколько стоит Elon Trump Fart (ETF500) на сегодня?
Актуальная цена ETF500 в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена ETF500 в USD?
Текущая цена ETF500 в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Elon Trump Fart?
Рыночная капитализация ETF500 составляет $ 183,41K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение ETF500?
Циркулирующее предложение ETF500 составляет 999,90M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) ETF500?
ETF500 достиг максимальной цены (ATH) в 0,04275891 USD.
Какова была минимальная цена ETF500 за все время (ATL)?
ETF500 достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов ETF500?
Объем торгов за последние 24 часа для ETF500 составляет -- USD.
Вырастет ли ETF500 в цене в этом году?
ETF500 может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены ETF500 для более подробного анализа.
