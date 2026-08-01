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Текущая цена Doland Tremp сегодня составляет 0,00314988 USD. Рыночная капитализация TREMP составляет 314 836 USD. Отслеживайте обновления цен TREMP в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Doland Tremp сегодня составляет 0,00314988 USD. Рыночная капитализация TREMP составляет 314 836 USD. Отслеживайте обновления цен TREMP в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена Doland Tremp (TREMP)

Не в листинге

Текущая цена 1 TREMP в USD:

$0,00315236
$0,00315236$0,00315236
0,00%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Doland Tremp (TREMP) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 05:13:54 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Doland Tremp

Текущая цена Doland Tremp (TREMP) сегодня составляет $ 0,00314988 с изменением 0,50% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации TREMP на USD составляет $ 0,00314988 за TREMP.

На данный момент Doland Tremp занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 314 836, при оборотном предложении 99,95M TREMP. В течение последних 24 часов, TREMP торговался в диапазоне от $ 0,00296991 (минимум) до $ 0,00316851 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 1,51, тогда как исторический минимум составил $ 0,00269748.

В краткосрочной перспективе TREMP изменился на +1,06% за последний час и на -7,14% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 3,23K.

Рыночная информация Doland Tremp (TREMP)

$ 314,84K
$ 314,84K$ 314,84K

$ 3,23K
$ 3,23K$ 3,23K

$ 314,84K
$ 314,84K$ 314,84K

99,95M
99,95M 99,95M

99 951 795,08723007
99 951 795,08723007 99 951 795,08723007

Текущая рыночная капитализация Doland Tremp составляет $ 314,84K, при 24-часовом объеме торгов $ 3,23K. Циркулируещее обращение TREMP составляет 99,95M, а общее предложение – 99951795.08723007. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 314,84K.

История цен Doland Tremp в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00296991
$ 0,00296991$ 0,00296991
Мин 24Ч
$ 0,00316851
$ 0,00316851$ 0,00316851
Макс 24Ч

$ 0,00296991
$ 0,00296991$ 0,00296991

$ 0,00316851
$ 0,00316851$ 0,00316851

$ 1,51
$ 1,51$ 1,51

$ 0,00269748
$ 0,00269748$ 0,00269748

+1,06%

-0,49%

-7,14%

-7,14%

История цен Doland Tremp (TREMP) в USD

За сегодня изменение цены Doland Tremp на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Doland Tremp на USD составило $ -0,0007485907.
За последние 60 дней изменение цены Doland Tremp на USD составило $ -0,0007419917.
За последние 90 дней изменение цены Doland Tremp на USD составило $ +0,000000001053494959.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-0,49%
30 дней$ -0,0007485907-23,76%
60 дней$ -0,0007419917-23,55%
90 дней$ +0,000000001053494959+0,00%

Прогноз цены Doland Tremp

Прогноз цены Doland Tremp (TREMP) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена TREMP в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Doland Tremp (TREMP) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Doland Tremp потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Doland Tremp достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены TREMP, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Doland Tremp».

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Источник Doland Tremp (TREMP)

Официальный веб-сайт

Категория :

MemeParody MemePolitiFi

О Doland Tremp

Какова текущая цена Doland Tremp?

Doland Tremp торгуется по цене ₽0.235673629518057024000, что соответствует изменению цены за последние 24 часа в размере -0.49%. Эта актуальная цифра отражает данные о рыночных交易ах в реальном времени, собранные с глобальных бирж.

Как TREMP соотносится с мировым крипторынком?

Его суточное изменение в размере -0.49% можно сравнить со средними показателями рынка в целом. Если TREMP превосходит рынок, это указывает на высокий спрос со стороны покупателей или позитивные изменения, характерные для его экосистемы.

Как Doland Tremp показывает себя по сравнению с токенами категории Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,PolitiFi,Parody Meme?

В рамках сегмента Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,PolitiFi,Parody Meme TREMP демонстрирует конкурентоспособность, обусловленную объемом торгов, рыночной капитализацией и активностью в сети --.

Какова сегодня рыночная капитализация Doland Tremp?

Рыночная капитализация ₽23555990.3307259328000 ставит TREMP на 4141-е место, что свидетельствует о его относительной зрелости и доверии инвесторов по сравнению с другими токенами.

Каковы диапазоны цен за последние 24 часа?

Сегодня цены колебались от ₽0.222208296519858768000 до ₽0.237067523799084048000, что дает трейдерам контекст для отслеживания волатильности и рыночной структуры.

Насколько активно торгуется TREMP?

Doland Tremp обеспечил оборот в размере ₽-- за последние 24 часа. Высокий объем торгов часто коррелирует с более выраженными ценовыми трендами и улучшением ликвидности рынка.

Как предложение влияет на оценку TREMP?

При наличии в обращении 99951795.08723007 токенов уровень предложения помогает определить дефицитность и долгосрочную оценку, особенно при сравнении с другими токенами, имеющими инфляционные или дефляционные модели.

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Страница обновлена: 2026-08-11 05:13:54 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Doland Tremp (TREMP)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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