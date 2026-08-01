Какова текущая цена Doland Tremp?

Doland Tremp торгуется по цене ₽0.235673629518057024000, что соответствует изменению цены за последние 24 часа в размере -0.49%. Эта актуальная цифра отражает данные о рыночных交易ах в реальном времени, собранные с глобальных бирж.

Как TREMP соотносится с мировым крипторынком?

Его суточное изменение в размере -0.49% можно сравнить со средними показателями рынка в целом. Если TREMP превосходит рынок, это указывает на высокий спрос со стороны покупателей или позитивные изменения, характерные для его экосистемы.

Как Doland Tremp показывает себя по сравнению с токенами категории Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,PolitiFi,Parody Meme?

В рамках сегмента Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,PolitiFi,Parody Meme TREMP демонстрирует конкурентоспособность, обусловленную объемом торгов, рыночной капитализацией и активностью в сети --.

Какова сегодня рыночная капитализация Doland Tremp?

Рыночная капитализация ₽23555990.3307259328000 ставит TREMP на 4141-е место, что свидетельствует о его относительной зрелости и доверии инвесторов по сравнению с другими токенами.

Каковы диапазоны цен за последние 24 часа?

Сегодня цены колебались от ₽0.222208296519858768000 до ₽0.237067523799084048000, что дает трейдерам контекст для отслеживания волатильности и рыночной структуры.

Насколько активно торгуется TREMP?

Doland Tremp обеспечил оборот в размере ₽-- за последние 24 часа. Высокий объем торгов часто коррелирует с более выраженными ценовыми трендами и улучшением ликвидности рынка.

Как предложение влияет на оценку TREMP?

При наличии в обращении 99951795.08723007 токенов уровень предложения помогает определить дефицитность и долгосрочную оценку, особенно при сравнении с другими токенами, имеющими инфляционные или дефляционные модели.