Какова текущая цена Super Trump?

Super Trump оценивается в ₽, за сегодняшний день она изменилась на -2.30%.

Насколько быстро растёт сообщество STRUMP?

В настоящее время насчитывается -- держателей, и увеличение этого числа часто свидетельствует о росте принятия, расширении сообщества и более широком участии в сети.

Как спрос влияет на цену Super Trump?

На спрос влияют сферы применения, рыночные условия, настроения инвесторов и роль Super Trump в секторе Meme,Ethereum Ecosystem,PolitiFi,Parody Meme. Более высокий спрос может ускорить движение цены в периоды высокого объёма торгов.

Каков сегодняшний объём торгов STRUMP?

Объём торгов составил ₽--, что указывает на активное участие и здоровую ликвидность рынка.

Как STRUMP соотносится с его исторической динамикой?

Его ATH составляет ₽2.1903080046615600000, а ATL — ₽, что даёт представление о предыдущих циклах динамики.

Сколько токенов находится в обращении?

В обращении находятся 2339600235.633037 токенов, что влияет на доступность, рыночную капитализацию и долгосрочную оценку.