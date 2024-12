Что такое MAGA Pepe (MAPE)

MAGA Pepe was launched in respect of Donald Trump's attempted assassination during his live presidential election campaign. We stand with Donald Trump on his quest of being the next president of United States Of America. Pepe's First stays up with Trump. Pepe supports Trump and his mission to Maga! Many men, wish death upon Pepe, They say I’m just a frog, but I’m so much more, In the meme wars, I’m the one they adore, keep the gats away cause pepe here to stay.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник MAGA Pepe (MAPE) Официальный веб-сайт