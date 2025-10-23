Текущая цена MAGA Hat сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены MAGA к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены MAGA прямо сейчас на MEXC.Текущая цена MAGA Hat сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены MAGA к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены MAGA прямо сейчас на MEXC.

Логотип MAGA Hat

Цена MAGA Hat (MAGA)

Не в листинге

Текущая цена 1 MAGA в USD:

--
----
+0,80%1D
mexc
USD
График цены MAGA Hat (MAGA) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 23:50:21 (UTC+8)

Информация о ценах MAGA Hat (MAGA) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0,39%

+0,85%

-4,01%

-4,01%

Текущая цена MAGA Hat (MAGA) составляет --. За последние 24 часа MAGA торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена MAGA за все время составляет $ 0, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, MAGA изменился на +0,39% за последний час, на +0,85% за 24 часа и на -4,01% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация MAGA Hat (MAGA)

$ 1,86M
$ 1,86M$ 1,86M

--
----

$ 1,88M
$ 1,88M$ 1,88M

410,29B
410,29B 410,29B

413 340 042 866,44934
413 340 042 866,44934 413 340 042 866,44934

Текущая рыночная капитализация MAGA Hat составляет $ 1,86M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение MAGA составляет 410,29B, а общее предложение – 413340042866.44934. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 1,88M.

История цен MAGA Hat (MAGA) в USD

За сегодня изменение цены MAGA Hat на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены MAGA Hat на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены MAGA Hat на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены MAGA Hat на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+0,85%
30 дней$ 0-41,75%
60 дней$ 0-55,84%
90 дней$ 0--

Что такое MAGA Hat (MAGA)

MAGA The Hat Movement on the Blockchain

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник MAGA Hat (MAGA)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены MAGA Hat (USD)

Сколько будет стоить MAGA Hat (MAGA) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов MAGA Hat (MAGA) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для MAGA Hat.

Проверьте прогноз цены MAGA Hat!

MAGA на местную валюту

Токеномика MAGA Hat (MAGA)

Понимание токеномики MAGA Hat (MAGA) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена MAGA прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о MAGA Hat (MAGA)

Сколько стоит MAGA Hat (MAGA) на сегодня?
Актуальная цена MAGA в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена MAGA в USD?
Текущая цена MAGA в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация MAGA Hat?
Рыночная капитализация MAGA составляет $ 1,86M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение MAGA?
Циркулирующее предложение MAGA составляет 410,29B USD.
Какова была максимальная цена (ATH) MAGA?
MAGA достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD.
Какова была минимальная цена MAGA за все время (ATL)?
MAGA достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов MAGA?
Объем торгов за последние 24 часа для MAGA составляет -- USD.
Вырастет ли MAGA в цене в этом году?
MAGA может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены MAGA для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 23:50:21 (UTC+8)

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.