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Топ токенов категории Стандарты гибридных токенов по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Стандарты гибридных токенов. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Non-Playable Coin
Non-Playable Coin
NPC
$ 0,005491
+0,51%
-3,46%
-4,43%
$ 41,61M
$ 14,49M
2
DeFrogs
DeFrogs
DEFROGS
$ 15,88
0,00%
--
-0,31%
$ 158,77K
$ 8,20
3
Burncoin
Burncoin
BURN
$ 0,00779378
-0,09%
+0,04%
+2,06%
$ 154,34K
$ 37,72
4
Bozo Benk
Bozo Benk
BOZO
$ 0,00017592
-0,09%
-0,01%
-0,74%
$ 140,55K
$ 26,27
5
Fungi
Fungi
FUNGI
$ 0,0004143
-0,20%
--
-11,24%
$ 86,97K
$ 157,40
6
Froggi
Froggi
$FROGGI
$ 0,00092635
0,00%
--
+62,71%
$ 71,09K
$ 1,32K
7
MUTATIO
MUTATIO
FLIES
$ 0,131588
-0,05%
-0,00%
+2,06%
$ 69,19K
$ 46,65
8
Tesla rStock
Tesla rStock
TSLAR
$ 53,52
0,00%
--
-0,02%
$ 66,31K
$ 2,80
9
PEPi
PEPi
PEPI
$ 4,81
0,00%
-0,01%
-17,64%
$ 64,34K
$ 4,94
10
RYFT
RYFT
RYFT
$ 0,00059572
+4,02%
+0,03%
-10,96%
$ 51,72K
$ 832,56
11
OnChain Pepe 404
OnChain Pepe 404
OCP404
$ 284,12
0,00%
--
-3,63%
$ 25,00K
$ 157,50

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Стандарты гибридных токенов и почему они так популярны?
Токены категории Стандарты гибридных токенов представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 11 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $42.50M.
Какой токен из категории Стандарты гибридных токенов демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Стандарты гибридных токенов, отслеживаемых на MEXC, BURN продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 0.04% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Стандарты гибридных токенов находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 11 токенов категории Стандарты гибридных токенов, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Стандарты гибридных токенов относятся NPC, DEFROGS, BURN. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Стандарты гибридных токенов?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Стандарты гибридных токенов составляет примерно $42.50M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Стандарты гибридных токенов, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.