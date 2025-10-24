Что такое Froggi ($FROGGI)

Froggi is an on-chain inscription token on base that generates SVG metadata to inscribe art directly onto the tokens without any IPFS or third party. It is the next evolution of standard Token that can do more, all while staying completely verifiable on-chain without any third party database, image base, cloudflare, or image storage otherwise which is what makes it shine above others. Liquid NFTs are here

Источник Froggi ($FROGGI) Официальный веб-сайт

Прогноз цены Froggi (USD)

Сколько будет стоить Froggi ($FROGGI) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Froggi ($FROGGI) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Froggi.

Проверьте прогноз цены Froggi!

$FROGGI на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика Froggi ($FROGGI)

Понимание токеномики Froggi ($FROGGI) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена $FROGGI прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Froggi ($FROGGI) Сколько стоит Froggi ($FROGGI) на сегодня? Актуальная цена $FROGGI в USD – 0,00143433 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена $FROGGI в USD? $ 0,00143433 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена $FROGGI в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Froggi? Рыночная капитализация $FROGGI составляет $ 109,94K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение $FROGGI? Циркулирующее предложение $FROGGI составляет 76,74M USD . Какова была максимальная цена (ATH) $FROGGI? $FROGGI достиг максимальной цены (ATH) в 0,00854903 USD . Какова была минимальная цена $FROGGI за все время (ATL)? $FROGGI достиг минимальной цены (ATL) в 0,00135168 USD . Каков объем торгов $FROGGI? Объем торгов за последние 24 часа для $FROGGI составляет -- USD . Вырастет ли $FROGGI в цене в этом году? $FROGGI может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены $FROGGI для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Froggi ($FROGGI)