Сегодняшняя цена RYFT

Текущая цена RYFT (RYFT) сегодня составляет $ 0 с изменением 0.47% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации RYFT на USD составляет $ 0 за RYFT.

На данный момент RYFT занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 51,806, при оборотном предложении 113.45M RYFT. В течение последних 24 часов, RYFT торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.00177933, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе RYFT изменился на +0.14% за последний час и на -9.78% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 820.37.

Рыночная информация RYFT (RYFT)

Рыночная капитализация $ 51.81K$ 51.81K $ 51.81K Объем (24Ч) $ 820.37$ 820.37 $ 820.37 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 817.71K$ 817.71K $ 817.71K Оборотное предложение 113.45M 113.45M 113.45M Общее предложение 1,370,359,913.0 1,370,359,913.0 1,370,359,913.0

Текущая рыночная капитализация RYFT составляет $ 51.81K, при 24-часовом объеме торгов $ 820.37. Циркулируещее обращение RYFT составляет 113.45M, а общее предложение – 1370359913.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 817.71K.