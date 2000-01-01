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Топ токенов категории Экосистема Hedera по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Экосистема Hedera. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00089
0.00%
+0.02%
+0.02%
$ 74.86B
$ 64.84M
2
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,948.78
-0.02%
-1.93%
-0.64%
$ 7.45B
$ 2.11
3
Линк
Линк
LINK
$ 8.239
-0.59%
-1.05%
+0.01%
$ 5.41B
$ 37.35K
4
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0.99939
+0.01%
0.00%
+0.03%
$ 4.06B
$ 74.33M
5
Hedera
Hedera
HBAR
$ 0.06787
-0.16%
-2.01%
-3.30%
$ 2.95B
$ 1.76M
6
FINS
FINS
FINS
$ 0.04066664
0.00%
--
+342,500.17%
$ 34.35M
$ 42.64K
7
Stargate Bridged WETH
Stargate Bridged WETH
WETH
$ 1,873.58
+0.01%
-0.02%
-0.04%
$ 13.91M
$ 430.86K
8
XSGD
XSGD
XSGD
$ 0.781362
-0.03%
-0.00%
+0.14%
$ 12.22M
$ 348.75K
9
SaucerSwap
SaucerSwap
SAUCE
$ 0.01288
0.00%
-1.15%
-0.92%
$ 11.74M
$ 19.44K
10
Australian Digital Dollar
Australian Digital Dollar
AUDD
$ 0.707367
0.00%
+0.00%
+0.34%
$ 6.48M
$ 8.68K
11
HashPack
HashPack
PACK
$ 0.00430749
0.00%
+0.00%
-2.30%
$ 2.86M
$ 5.65K
12
HubSuite
HubSuite
HSUITE
$ 8.214E-5
-0.30%
+1.20%
+4.65%
$ 1.84M
--
13
HAI
HAI
HAI
$ 0.001535
+0.13%
+9.17%
+10.11%
$ 1.28M
$ 18.40M
14
Karate Combat
Karate Combat
KARATE
$ 1.75E-5
0.00%
-0.90%
-0.40%
$ 1.17M
--
15
Bonzo Finance
Bonzo Finance
BONZO
$ 0.00832125
+0.09%
-0.00%
-5.35%
$ 1.13M
$ 493.21
16
STEAM
STEAM
STEAM
$ 0.00235044
0.00%
--
-5.96%
$ 651.70K
$ 7.74
17
xPACK
xPACK
XPACK
$ 0.00474209
0.00%
-0.00%
-51.35%
$ 641.89K
$ 6.93
18
GRELF
GRELF
GRELF
$ 0.075087
0.00%
-0.00%
-1.90%
$ 500.58K
$ 121.74
19
xBONZO
xBONZO
XBONZO
$ 0.00915355
0.00%
+0.01%
-4.38%
$ 351.02K
$ 948.56
20
Hedera Swiss Franc
Hedera Swiss Franc
HCHF
$ 1.32
0.00%
+0.01%
0.00%
$ 183.18K
$ 39.19
21
HeadStarter
HeadStarter
HST
$ 0.00095964
0.00%
+0.01%
-1.30%
$ 180.81K
$ 70.01
22
Dosa the Demon
Dosa the Demon
DOSA
$ 0.00017805
0.00%
+0.02%
+21.50%
$ 174.49K
$ 351.59
23
Kabila
Kabila
KBL
$ 0.0006639
0.00%
-0.00%
-2.21%
$ 151.56K
$ 4.83
24
Bull
Bull
BULL
$ 0.0001396
-0.22%
-9.41%
-8.76%
$ 138.59K
$ 377.58M
25
Jeeteroo
Jeeteroo
JEET
$ 9.575E-5
-0.30%
-1.20%
-0.27%
$ 95.70K
--
26
Meme Millionaires
Meme Millionaires
MFM
$ 0.00010747
0.00%
+0.00%
-2.20%
$ 85.01K
$ 5.18
27
GCoin
GCoin
GC
$ 0.00065476
0.00%
-0.01%
-18.79%
$ 65.48K
$ 368.34
28
DINO
DINO
DINO
$ 6.631E-5
-0.30%
+4.60%
+3.05%
$ 64.98K
--
29
SMACKM
SMACKM
SMACKM
$ 7.036E-5
0.00%
-0.20%
-2.74%
$ 57.40K
--
30
Calaxy
Calaxy
CLXY
$ 0.00059394
0.00%
--
-1.27%
$ 54.71K
$ 38.18
31
Sauce Inu
Sauce Inu
SAUCEINU
$ 3.87073E-7
-0.01%
-1.50%
-0.67%
$ 38.71K
--
32
HBARbarian
HBARbarian
HBARBARIAN
$ 2.92E-6
-0.34%
+0.40%
+2.10%
$ 29.24K
--
33
LeemonHead
LeemonHead
LEEMON
$ 9.61E-6
-0.31%
-17.20%
-16.36%
$ 9.61K
--
34
dovu
dovu
DOVU
$ 0.0020705
0.00%
+0.16%
+17.72%
--
$ 677.41
35
Intuition
Intuition
TRUST
$ 0.0522
-0.10%
-3.69%
-0.15%
--
$ 1.29M

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Экосистема Hedera и почему они так популярны?
Токены категории Экосистема Hedera представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 35 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $94.82B.
Какой токен из категории Экосистема Hedera демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Экосистема Hedera, отслеживаемых на MEXC, HAI продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 9.17% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Экосистема Hedera находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 35 токенов категории Экосистема Hedera, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Экосистема Hedera относятся USDC, WBTC, LINK. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Экосистема Hedera?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Экосистема Hedera составляет примерно $94.82B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Экосистема Hedera, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.