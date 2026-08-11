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Текущая цена xBONZO сегодня составляет 0,00889561 USD. Рыночная капитализация XBONZO составляет 341 155 USD. Отслеживайте обновления цен XBONZO в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена xBONZO сегодня составляет 0,00889561 USD. Рыночная капитализация XBONZO составляет 341 155 USD. Отслеживайте обновления цен XBONZO в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена xBONZO (XBONZO)

Не в листинге

Текущая цена 1 XBONZO в USD:

$0,00887443
$0,00887443$0,00887443
0,00%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены xBONZO (XBONZO) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 13:22:36 (UTC+8)

Сегодняшняя цена xBONZO

Текущая цена xBONZO (XBONZO) сегодня составляет $ 0,00889561 с изменением 0,63% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации XBONZO на USD составляет $ 0,00889561 за XBONZO.

На данный момент xBONZO занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 341 155, при оборотном предложении 38,36M XBONZO. В течение последних 24 часов, XBONZO торговался в диапазоне от $ 0,00884261 (минимум) до $ 0,00919355 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,02689967, тогда как исторический минимум составил $ 0,00771323.

В краткосрочной перспективе XBONZO изменился на +0,16% за последний час и на -6,32% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 84,11.

Рыночная информация xBONZO (XBONZO)

$ 341,16K
$ 341,16K$ 341,16K

$ 84,11
$ 84,11$ 84,11

$ 341,28K
$ 341,28K$ 341,28K

38,36M
38,36M 38,36M

38 363 194,82994389
38 363 194,82994389 38 363 194,82994389

Текущая рыночная капитализация xBONZO составляет $ 341,16K, при 24-часовом объеме торгов $ 84,11. Циркулируещее обращение XBONZO составляет 38,36M, а общее предложение – 38363194.82994389. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 341,28K.

История цен xBONZO в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00884261
$ 0,00884261$ 0,00884261
Мин 24Ч
$ 0,00919355
$ 0,00919355$ 0,00919355
Макс 24Ч

$ 0,00884261
$ 0,00884261$ 0,00884261

$ 0,00919355
$ 0,00919355$ 0,00919355

$ 0,02689967
$ 0,02689967$ 0,02689967

$ 0,00771323
$ 0,00771323$ 0,00771323

+0,16%

-0,63%

-6,32%

-6,32%

История цен xBONZO (XBONZO) в USD

За сегодня изменение цены xBONZO на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены xBONZO на USD составило $ -0,0002817613.
За последние 60 дней изменение цены xBONZO на USD составило $ -0,0037930614.
За последние 90 дней изменение цены xBONZO на USD составило $ +0,000000003801255748.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-0,63%
30 дней$ -0,0002817613-3,16%
60 дней$ -0,0037930614-42,63%
90 дней$ +0,000000003801255748+0,00%

Прогноз цены xBONZO

Прогноз цены xBONZO (XBONZO) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена XBONZO в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены xBONZO (XBONZO) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена xBONZO потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену xBONZO достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены XBONZO, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены xBONZO».

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О xBONZO

Какова текущая цена xBONZO?

xBONZO (XBONZO) торгуется по цене ₽0.665541783263699440000, что отражает изменение цены на уровне -0.63% за последние 24 часа. Эта актуальная информация объединяет данные о ценах с глобальных бирж, чтобы предоставить трейдерам точную оценку рынка в любой момент.

Какую роль играет xBONZO в своей экосистеме?

Являясь ключевым активом сети -- и частью сектора Decentralized Finance (DeFi),Hedera Ecosystem,Yield-Bearing Tokens, XBONZO часто обеспечивает работу таких важных функций, как платежи, стейкинг, голосование по вопросам управления и стимулирование ликвидности. Его архитектура может влиять на то, как приложения или смарт-контракты работают в рамках всей экосистемы.

Насколько активно сегодня торгуется XBONZO?

За последние 24 часа объем торгов XBONZO составил ₽--. Высокий объем обычно свидетельствует о большом интересе инвесторов, более здоровой ликвидности и лучшем исполнении сделок как для мелких, так и для крупных трейдеров.

Каково количество токенов xBONZO в обращении?

Сегодня в обращении находится 38363194.82994389 токенов, что определяет доступное количество для торговли. Объем токенов в обращении помогает инвесторам оценивать ограниченность предложения, динамику инфляции и потенциальное распределение токенов в долгосрочной перспективе.

Какова рыночная капитализация и рейтинг XBONZO?

В настоящее время xBONZO занимает рейтинг №4021 с рыночной капитализацией ₽25524152.5954181200000, что ставит его в ряд признанных активов в своем секторе и помогает инвесторам оценивать его относительный масштаб.

Какова динамика xBONZO за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена продемонстрировала изменение на уровне -0.63%. Краткосрочная динамика может зависеть от настроений трейдеров, изменений ликвидности или событий, связанных с сетью --.

Как xBONZO соотносится с аналогичными активами в той же категории?

В рамках сегмента Decentralized Finance (DeFi),Hedera Ecosystem,Yield-Bearing Tokens XBONZO демонстрирует конкурентоспособную активность, поддерживаемую высокими уровнями торговли, высокой ликвидностью и постоянным применением в своей экосистеме.

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Страница обновлена: 2026-08-11 13:22:36 (UTC+8)

Важные обновления индустрии xBONZO (XBONZO)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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