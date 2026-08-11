Какова текущая цена xBONZO?

xBONZO (XBONZO) торгуется по цене ₽0.665541783263699440000, что отражает изменение цены на уровне -0.63% за последние 24 часа. Эта актуальная информация объединяет данные о ценах с глобальных бирж, чтобы предоставить трейдерам точную оценку рынка в любой момент.

Какую роль играет xBONZO в своей экосистеме?

Являясь ключевым активом сети -- и частью сектора Decentralized Finance (DeFi),Hedera Ecosystem,Yield-Bearing Tokens, XBONZO часто обеспечивает работу таких важных функций, как платежи, стейкинг, голосование по вопросам управления и стимулирование ликвидности. Его архитектура может влиять на то, как приложения или смарт-контракты работают в рамках всей экосистемы.

Насколько активно сегодня торгуется XBONZO?

За последние 24 часа объем торгов XBONZO составил ₽--. Высокий объем обычно свидетельствует о большом интересе инвесторов, более здоровой ликвидности и лучшем исполнении сделок как для мелких, так и для крупных трейдеров.

Каково количество токенов xBONZO в обращении?

Сегодня в обращении находится 38363194.82994389 токенов, что определяет доступное количество для торговли. Объем токенов в обращении помогает инвесторам оценивать ограниченность предложения, динамику инфляции и потенциальное распределение токенов в долгосрочной перспективе.

Какова рыночная капитализация и рейтинг XBONZO?

В настоящее время xBONZO занимает рейтинг №4021 с рыночной капитализацией ₽25524152.5954181200000, что ставит его в ряд признанных активов в своем секторе и помогает инвесторам оценивать его относительный масштаб.

Какова динамика xBONZO за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена продемонстрировала изменение на уровне -0.63%. Краткосрочная динамика может зависеть от настроений трейдеров, изменений ликвидности или событий, связанных с сетью --.

Как xBONZO соотносится с аналогичными активами в той же категории?

В рамках сегмента Decentralized Finance (DeFi),Hedera Ecosystem,Yield-Bearing Tokens XBONZO демонстрирует конкурентоспособную активность, поддерживаемую высокими уровнями торговли, высокой ликвидностью и постоянным применением в своей экосистеме.