Текущая цена Dosa the Demon сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены DOSA к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены DOSA прямо сейчас на MEXC.

Логотип Dosa the Demon

Цена Dosa the Demon (DOSA)

Не в листинге

Текущая цена 1 DOSA в USD:

$0,00066696
$0,00066696$0,00066696
+11,40%1D
mexc
USD
График цены Dosa the Demon (DOSA) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:36:17 (UTC+8)

Информация о ценах Dosa the Demon (DOSA) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00220213
$ 0,00220213$ 0,00220213

$ 0
$ 0$ 0

+6,84%

+11,48%

-3,35%

-3,35%

Текущая цена Dosa the Demon (DOSA) составляет --. За последние 24 часа DOSA торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена DOSA за все время составляет $ 0,00220213, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, DOSA изменился на +6,84% за последний час, на +11,48% за 24 часа и на -3,35% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Dosa the Demon (DOSA)

$ 653,63K
$ 653,63K$ 653,63K

--
----

$ 653,63K
$ 653,63K$ 653,63K

980,00M
980,00M 980,00M

980 000 000,0
980 000 000,0 980 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Dosa the Demon составляет $ 653,63K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение DOSA составляет 980,00M, а общее предложение – 980000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 653,63K.

История цен Dosa the Demon (DOSA) в USD

За сегодня изменение цены Dosa the Demon на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Dosa the Demon на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Dosa the Demon на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Dosa the Demon на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+11,48%
30 дней$ 0-21,62%
60 дней$ 0-50,24%
90 дней$ 0--

Что такое Dosa the Demon (DOSA)

$DOSA is a culture-first memecoin launched on the Hedera network. It was born not from utility promises or roadmaps, but from a desire to build a symbol, one rooted in art, identity, chaos, and rebellion. In a world of AI-generated garbage, derivative clones, and soulless crypto projects, DOSA stands out by doing less and meaning more.

The project draws its strength from three core pillars: handcrafted art, unpredictable lore, and community-driven chaos. Every visual element of DOSA is hand-drawn by a small, tight-knit collective of anonymous artists. The aesthetic leans into the demonic, the twisted, and the surreal reflecting not just the coin, but the emotional state of the degen world it lives in. This isn’t just branding, it’s ritual.

DOSA intentionally avoids the typical Web3 playbook. There’s no roadmap. No Discord. No roadmap tweets promising the same overused utility ideas. Instead, DOSA plays with the idea of possession through memes, through story fragments, and through cult-like alignment with its holders. Owning DOSA is less about what it gives you, and more about what it says about you: you're in on the joke, and part of something bigger, even if that something is unhinged.

The community surrounding DOSA doesn’t behave like a typical crypto fanbase. It acts more like a digital cult united by memes, chaos, and an unspoken understanding of the art. DOSA was never meant to be “just another token.” It was created to be felt.

While many tokens attempt to shoehorn in utility or utility theater, DOSA leans fully into what makes memecoins powerful, culture, storytelling, and energy. It has quickly become one of the most recognizable and respected meme tokens on Hedera, known for its unmatched content, mysterious drops, and an unwavering commitment to doing things differently.

At its core, DOSA is about showing that in Web3, vibes are utility. That strong narrative, distinct art, and cultural resonance can outperform half-baked products. DOSA is a signal. A manifestation. A demon you don’t just hold, you submit to.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру.

Источник Dosa the Demon (DOSA)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Dosa the Demon (USD)

Сколько будет стоить Dosa the Demon (DOSA) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Dosa the Demon (DOSA) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Dosa the Demon.

Проверьте прогноз цены Dosa the Demon!

DOSA на местную валюту

Токеномика Dosa the Demon (DOSA)

Понимание токеномики Dosa the Demon (DOSA) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена DOSA прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Dosa the Demon (DOSA)

Сколько стоит Dosa the Demon (DOSA) на сегодня?
Актуальная цена DOSA в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена DOSA в USD?
Текущая цена DOSA в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Dosa the Demon?
Рыночная капитализация DOSA составляет $ 653,63K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение DOSA?
Циркулирующее предложение DOSA составляет 980,00M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) DOSA?
DOSA достиг максимальной цены (ATH) в 0,00220213 USD.
Какова была минимальная цена DOSA за все время (ATL)?
DOSA достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов DOSA?
Объем торгов за последние 24 часа для DOSA составляет -- USD.
Вырастет ли DOSA в цене в этом году?
DOSA может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены DOSA для более подробного анализа.
