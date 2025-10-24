Информация о ценах Dosa the Demon (DOSA) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа: $ 0 $ 0 $ 0 Мин 24Ч $ 0 $ 0 $ 0 Макс 24Ч Мин 24Ч $ 0$ 0 $ 0 Макс 24Ч $ 0$ 0 $ 0 Рекордный максимум $ 0,00220213$ 0,00220213 $ 0,00220213 Наименьшая цена $ 0$ 0 $ 0 Изменение цены (1Ч) +6,84% Изменение цены (1Д) +11,48% Изменение цены (7Д) -3,35% Изменение цены (7Д) -3,35%

Текущая цена Dosa the Demon (DOSA) составляет --. За последние 24 часа DOSA торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена DOSA за все время составляет $ 0,00220213, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, DOSA изменился на +6,84% за последний час, на +11,48% за 24 часа и на -3,35% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Dosa the Demon (DOSA)

Рыночная капитализация $ 653,63K$ 653,63K $ 653,63K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 653,63K$ 653,63K $ 653,63K Оборотное предложение 980,00M 980,00M 980,00M Общее предложение 980 000 000,0 980 000 000,0 980 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Dosa the Demon составляет $ 653,63K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение DOSA составляет 980,00M, а общее предложение – 980000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 653,63K.