Сегодняшняя цена HeadStarter

Текущая цена HeadStarter (HST) сегодня составляет $ 0 с изменением 0.85% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации HST на USD составляет $ 0 за HST.

На данный момент HeadStarter занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 181,893, при оборотном предложении 188.41M HST. В течение последних 24 часов, HST торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.060406, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе HST изменился на -0.00% за последний час и на -2.77% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 36.08.

Рыночная информация HeadStarter (HST)

Рыночная капитализация $ 181.89K$ 181.89K $ 181.89K Объем (24Ч) $ 36.08$ 36.08 $ 36.08 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 2.41M$ 2.41M $ 2.41M Оборотное предложение 188.41M 188.41M 188.41M Общее предложение 2,500,000,000.0 2,500,000,000.0 2,500,000,000.0

Текущая рыночная капитализация HeadStarter составляет $ 181.89K, при 24-часовом объеме торгов $ 36.08. Циркулируещее обращение HST составляет 188.41M, а общее предложение – 2500000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 2.41M.