DINO

Добро пожаловать в CODING DINO! $DINO – это первый мемкоин, построенный на протоколе ERC50. Никаких админов, без манипуляций, без мошенничества. Совместимость с ERC-20, открытый исходный код, честный минтинг.

Название криптовалютыDINO

МестоNo.3187

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение20,000,000,000

Общее предложение19,999,980,000

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум0.004347364333646112,2025-05-21

Наименьшая цена0.000032333398747547,2025-03-11

Публичный блокчейнBASE

ВведениеДобро пожаловать в CODING DINO! $DINO – это первый мемкоин, построенный на протоколе ERC50. Никаких админов, без манипуляций, без мошенничества. Совместимость с ERC-20, открытый исходный код, честный минтинг.

Сектор

Соцсети

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены cmc и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.

MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
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MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
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