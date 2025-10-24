Что такое Jeeteroo (JEET)

Jeeteroo, powered by the Jeetamoto Protocol, is decentralized cultural infrastructure that merges MPN Mining, NFT Nodes, and Liquidity Incentives through the innovative Proof of Jeet (PoJ) consensus mechanism. Combining the strengths of Proof of Work (PoW) and Proof of Stake (PoS), it ensures a fair, community-driven token emission system rooted in the visionary principles of Satoshi Nakamoto and Leemon Baird. It stands as the first Decentralized Cultural Infrastructure coin to unite next-generation NFT-powered staking with on-chain mining in a vibrant, hybrid blockchain ecosystem.

Прогноз цены Jeeteroo (USD)

Сколько будет стоить Jeeteroo (JEET) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Jeeteroo (JEET) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Jeeteroo.

Проверьте прогноз цены Jeeteroo!

JEET на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика Jeeteroo (JEET)

Понимание токеномики Jeeteroo (JEET) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена JEET прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Jeeteroo (JEET) Сколько стоит Jeeteroo (JEET) на сегодня? Актуальная цена JEET в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена JEET в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена JEET в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Jeeteroo? Рыночная капитализация JEET составляет $ 115,22K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение JEET? Циркулирующее предложение JEET составляет 307,49M USD . Какова была максимальная цена (ATH) JEET? JEET достиг максимальной цены (ATH) в 0,00139124 USD . Какова была минимальная цена JEET за все время (ATL)? JEET достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов JEET? Объем торгов за последние 24 часа для JEET составляет -- USD . Вырастет ли JEET в цене в этом году? JEET может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены JEET для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Jeeteroo (JEET)