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Топ токенов категории Соединенный стейблкоин по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Соединенный стейблкоин. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Биткоин
Биткоин
BTC
$ 63,881.02
-0.03%
-1.95%
-0.61%
$ 1.28T
$ 6.87K
2
Эфириум
Эфириум
ETH
$ 1,872.6
-0.17%
-2.60%
-0.35%
$ 225.97B
$ 105.62K
3
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.0009
0.00%
+0.02%
+0.02%
$ 74.86B
$ 64.84M
4
Рипл
Рипл
XRP
$ 1.0182
-0.15%
-2.06%
-5.58%
$ 63.28B
$ 15.46M
5
Солана
Солана
SOL
$ 75.83
-0.12%
-1.68%
+2.30%
$ 44.05B
$ 411.74K
6
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0.99939
+0.01%
0.00%
+0.03%
$ 4.06B
$ 74.33M
7
Falcon Finance
Falcon Finance
USDF
$ 0.9961
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 1.30B
$ 190.70K
8
Noble USDC
Noble USDC
USDC.N
$ 1.002
-0.20%
+0.00%
+0.20%
$ 115.32M
$ 71.81K
9
Stargate Bridged USDC
Stargate Bridged USDC
USDC.E
$ 1.004
+0.52%
+0.01%
+0.42%
$ 34.17M
$ 3.53M
10
FRAX
FRAX
FRAX
$ 0.3121
+0.45%
-3.61%
+16.43%
$ 27.57M
$ 194.39K
11
NEAR Intents Bridged USDT
NEAR Intents Bridged USDT
USDT
$ 0.998294
+0.03%
-0.00%
-0.10%
$ 2.61M
$ 9.75M
12
Stargate Bridged USDT
Stargate Bridged USDT
USDT
$ 0.997998
-0.08%
-0.00%
-0.20%
$ 2.47M
$ 78.21K
13
Stargate Bridged USDT0
Stargate Bridged USDT0
USDT0
$ 0.997163
-0.02%
0.00%
+0.05%
$ 1.09M
$ 75.40K
14
OpenUSDT
OpenUSDT
OUSDT
$ 0.998232
+0.01%
0.00%
-0.10%
$ 805.99K
$ 899.51K
15
Hyperlane USD Coin
Hyperlane USD Coin
HUSDC
$ 0.983676
+0.29%
-0.02%
-10.25%
$ 337.69K
$ 22.80K
16
Lucid USDC
Lucid USDC
LUSDC
$ 0.9938
0.00%
--
-0.59%
$ 124.46K
$ 149.21
17
Enosys USDT
Enosys USDT
EUSDT
$ 0.979382
0.00%
-0.00%
+2.40%
$ 41.75K
$ 130.06

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Соединенный стейблкоин и почему они так популярны?
Токены категории Соединенный стейблкоин представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 17 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $1695.17B.
Какой токен из категории Соединенный стейблкоин демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Соединенный стейблкоин, отслеживаемых на MEXC, USDC продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 0.02% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Соединенный стейблкоин находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 17 токенов категории Соединенный стейблкоин, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Соединенный стейблкоин относятся BTC, ETH, USDC. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Соединенный стейблкоин?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Соединенный стейблкоин составляет примерно $1695.17B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Соединенный стейблкоин, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.