Сегодняшняя цена Hyperlane USD Coin

Текущая цена Hyperlane USD Coin (HUSDC) сегодня составляет $ 0.973805 с изменением 0.97% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации HUSDC на USD составляет $ 0.973805 за HUSDC.

На данный момент Hyperlane USD Coin занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 333,929, при оборотном предложении 342.91K HUSDC. В течение последних 24 часов, HUSDC торговался в диапазоне от $ 0.943242 (минимум) до $ 1.38 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 1.53, тогда как исторический минимум составил $ 0.671749.

В краткосрочной перспективе HUSDC изменился на -1.17% за последний час и на -1.05% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 24.14K.

Рыночная информация Hyperlane USD Coin (HUSDC)

Рыночная капитализация $ 333.93K$ 333.93K $ 333.93K Объем (24Ч) $ 24.14K$ 24.14K $ 24.14K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 333.93K$ 333.93K $ 333.93K Оборотное предложение 342.91K 342.91K 342.91K Общее предложение 342,910.461321 342,910.461321 342,910.461321

Текущая рыночная капитализация Hyperlane USD Coin составляет $ 333.93K, при 24-часовом объеме торгов $ 24.14K. Циркулируещее обращение HUSDC составляет 342.91K, а общее предложение – 342910.461321. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 333.93K.