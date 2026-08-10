Сегодняшняя цена Stupid Faces

Текущая цена Stupid Faces (UPID) сегодня составляет ₽ 0,06132 с изменением 0,52% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации UPID на RUB составляет ₽ 0,06132 за UPID.

На данный момент Stupid Faces занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- UPID. В течение последних 24 часов, UPID торговался в диапазоне от ₽ 0,04626 (минимум) до ₽ 0,268 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе UPID изменился на +0,54% за последний час и на +206,60% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 4,31M.

Рыночная информация Stupid Faces (UPID)

Рыночная капитализация ---- -- Объем (24Ч) ₽ 4,31M₽ 4,31M ₽ 4,31M Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 61,32M₽ 61,32M ₽ 61,32M Оборотное предложение ---- -- Общее предложение 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Публичный блокчейн BSC

Текущая рыночная капитализация Stupid Faces составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 4,31M. Циркулируещее обращение UPID составляет --, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 61,32M.