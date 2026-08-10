Сегодняшняя цена JMDT

Текущая цена JMDT (JMDT) сегодня составляет ₽ 1,1914 с изменением 9,89% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации JMDT на RUB составляет ₽ 1,1914 за JMDT.

На данный момент JMDT занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- JMDT. В течение последних 24 часов, JMDT торговался в диапазоне от ₽ 0,9748 (минимум) до ₽ 1,38 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе JMDT изменился на +3,73% за последний час и на +376,56% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 525,23K.

Рыночная информация JMDT (JMDT)

Рыночная капитализация ---- -- Объем (24Ч) ₽ 525,23K₽ 525,23K ₽ 525,23K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 1,19B₽ 1,19B ₽ 1,19B Оборотное предложение ---- -- Общее предложение 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Публичный блокчейн JMDT

Текущая рыночная капитализация JMDT составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 525,23K. Циркулируещее обращение JMDT составляет --, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 1,19B.