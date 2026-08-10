Сегодняшняя цена TOFU Story

Текущая цена TOFU Story (TOFU) сегодня составляет ₽ 0,0003732 с изменением 36,92% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации TOFU на RUB составляет ₽ 0,0003732 за TOFU.

На данный момент TOFU Story занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- TOFU. В течение последних 24 часов, TOFU торговался в диапазоне от ₽ 0,000301 (минимум) до ₽ 0,00066 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе TOFU изменился на -5,64% за последний час и на -69,29% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 603,24K.

Рыночная информация TOFU Story (TOFU)

Рыночная капитализация ---- -- Объем (24Ч) ₽ 603,24K₽ 603,24K ₽ 603,24K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 186,60K₽ 186,60K ₽ 186,60K Оборотное предложение ---- -- Общее предложение 500 000 000 500 000 000 500 000 000 Публичный блокчейн BSC

Текущая рыночная капитализация TOFU Story составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 603,24K. Циркулируещее обращение TOFU составляет --, а общее предложение – 500000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 186,60K.