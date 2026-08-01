Сегодняшняя цена xPayLink

Текущая цена xPayLink (XPLK) сегодня составляет ₽ 0,042 с изменением 14,37% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации XPLK на RUB составляет ₽ 0,042 за XPLK.

На данный момент xPayLink занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- XPLK. В течение последних 24 часов, XPLK торговался в диапазоне от ₽ 0,03876 (минимум) до ₽ 0,079 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе XPLK изменился на -16,87% за последний час и на -65,86% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 57,76K.

Рыночная информация xPayLink (XPLK)

Рыночная капитализация ---- -- Объем (24Ч) ₽ 57,76K₽ 57,76K ₽ 57,76K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 4,20M₽ 4,20M ₽ 4,20M Оборотное предложение ---- -- Общее предложение 100 000 000 100 000 000 100 000 000 Публичный блокчейн BSC

Текущая рыночная капитализация xPayLink составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 57,76K. Циркулируещее обращение XPLK составляет --, а общее предложение – 100000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 4,20M.