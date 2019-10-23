Токеномика Kava Labs (KAVA) Откройте для себя ключевую информацию о Kava Labs (KAVA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Kava Labs (KAVA) Kava is a cross-chain DeFi platform offering collateralized loans and stablecoins to users of major crypto assets, including BTC, XRP, BNB, ATOM, etc. Users can collateralize their crypto assets in exchange of USDX, Kava's stablecoin. KAVA is the governance and staking token responsible for securing the network and voting on key parameters. Официальный сайт: https://www.kava.io/ Whitepaper: https://docsend.com/view/gwbwpc3 Обозреватель блоков: https://www.mintscan.io/kava Купить KAVA сейчас!

Токеномика и анализ цен Kava Labs (KAVA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Kava Labs (KAVA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 432,92M $ 432,92M $ 432,92M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 1,08B $ 1,08B $ 1,08B FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 9,2107 $ 9,2107 $ 9,2107 Исторический минимум: $ 0,24832868419474186 $ 0,24832868419474186 $ 0,24832868419474186 Текущая цена: $ 0,3998 $ 0,3998 $ 0,3998 Узнайте больше о цене Kava Labs (KAVA)

Токеномика Kava Labs (KAVA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Kava Labs (KAVA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KAVA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KAVA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KAVA, изучите текущую цену KAVA!

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