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Текущая цена STONK сегодня составляет 0.00806 RUB. Рыночная капитализация STONK составляет -- RUB. Отслеживайте обновления цен STONK в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена STONK сегодня составляет 0.00806 RUB. Рыночная капитализация STONK составляет -- RUB. Отслеживайте обновления цен STONK в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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STONK Курс (STONK)

Текущая цена 1 STONK в RUB:

₽0.6656754
₽0.6656754₽0.6656754
+27,89%1D
RUB
График цены STONK (STONK) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 22:56:40 (UTC+8)

Сегодняшняя цена STONK

Текущая цена STONK (STONK) сегодня составляет ₽ 0.00806 с изменением 27.89% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации STONK на RUB составляет ₽ 0.00806 за STONK.

На данный момент STONK занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- STONK. В течение последних 24 часов, STONK торговался в диапазоне от ₽ 0.00531 (минимум) до ₽ 0.009349 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе STONK изменился на -3.08% за последний час и на +1,051.42% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 99,96K.

Рыночная информация STONK (STONK)

--
----

₽ 99,96K
₽ 99,96K₽ 99,96K

₽ 8.06M
₽ 8.06M₽ 8.06M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

SOL

Текущая рыночная капитализация STONK составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 99,96K. Циркулируещее обращение STONK составляет --, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 8.06M.

История цен STONK в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0.00531
₽ 0.00531₽ 0.00531
Мин 24Ч
₽ 0.009349
₽ 0.009349₽ 0.009349
Макс 24Ч

₽ 0.00531
₽ 0.00531₽ 0.00531

₽ 0.009349
₽ 0.009349₽ 0.009349

--
----

--
----

-3.08%

+27.89%

+1,051.42%

+1,051.42%

История цен STONK (STONK) в RUB

Отслеживайте изменения цены STONK за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ +0.14516918+27.89%
30 дней₽ +0.00736+1,051.42%
60 дней₽ +0.00736+1,051.42%
90 дней₽ +0.00736+1,051.42%
Изменение цены STONK сегодня

Сегодня для STONK зафиксировано изменение ₽ +0.14516918 (+27.89%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены STONK за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0.00736 (+1,051.42%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены STONK за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то STONK изменился на ₽ +0.00736 (+1,051.42%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены STONK за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ +0.00736 (+1,051.42%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены STONK (STONK)?

Просмотеть страницу истории цен STONK.

Анализ по STONK

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний STONK, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке STONK: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке STONK: Бычье, бычье 60% | медвежье 40%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJЗолотой крестK > DКраткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
StochRSI< 20Зона перепроданностиКраткосрочное падение слишком быстрое, следите за возможностью отскока.
Точка пивотR1 < Цена ≤ R2Между R1-R2Выше центрального пивота, но не в зоне экстремально высоких цен.
Группа МА0 Покупка0-20% продажВсе МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.
MACDЗолотой крестDIF > DEAНаблюдается бычий момент.
BOLL (20,2)Средняя < Цена ≤ ВерхняяМежду средней и верхней полосойОтносительно сильный, но не слишком сильный.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA0 Покупка0-20% продажВсе МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.

STONK_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется выше центрального уровня 0,007715; цена пробила уровень сопротивления R1 — 0,008257 и удерживается выше него. Текущая цена 0,008783 находится между уровнями R1 и R2, что свидетельствует о доминировании бычьей структуры. Система ключевых уровней показывает, что цена вышла из низкого диапазона колебаний, открывая пространство для дальнейшего роста. Хотя скользящие средние и EMA пока не формируют однозначных сигналов к покупке, устойчивое закрепление цены над ключевыми уровнями указывает на мощную поддержку со стороны быков в краткосрочной перспективе. Рыночная структура сменилась с бокового тренда на восходящую попытку, а центр баланса между быками и медведями заметно смещён вверх. MACD образовал «золотой пересечение», что сигнализирует о растущем импульсе в пользу быков. Индикатор RSI находится в нейтральной зоне и не достигает экстремальных значений перекупленности, что позволяет предположить сохранение восходящего движения. Показатели KDJ и StochRSI соответствуют текущему ценовому тренду: быстрые и медленные индикаторы движутся в одном направлении, без явных признаков дивергенции. Открытые полосы Боллинджера отражают умеренно возросшую волатильность, при этом цена движется вдоль верхней границы. Распределение импульса сосредоточено, отсутствуют силы обратного давления, что говорит о позитивном настроении участников рынка в краткосрочной перспективе. Объём торгов совпадает с ростом цены, при этом отсутствуют признаки замедления или застоя даже при увеличении ценового движения. Ближайший ключевой уровень сопротивления — это точка R1, которая также выступает в роли конверсионной поддержки на уровне 0,008257, что примерно на 6% выше текущей цены. Ниже расположен промежуточный центральный уровень 0,007715, обеспечивающий вторичную поддержку — примерно на 12% ниже текущей цены. Непосредственно выше находится уровень сопротивления R2 на отметке 0,00917, что составляет около 4,4% от текущей цены. Дальнейшая цель ориентирована на расчетную точку S2, находящуюся чуть ниже нижней границы R2. Трейдерам важно следить за тем, как цена будет приниматься вблизи уровня R2, а также за силой покупательского интереса при возможном откате к R1.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Прогноз цены STONK

Прогноз цены STONK (STONK) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена STONK в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0.00%.
Прогноз цены STONK (STONK) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена STONK потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену STONK достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены STONK, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены STONK».

Как купить и инвестировать STONK в Россия

Готовы приступить к работе с STONK? Покупка STONK на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить STONK. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке STONK (STONK).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и STONK будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке STONK (STONK)

Что вы можете сделать с STONK

Владение STONK позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое STONK (STONK)

STONK – это мемкоин.

Источники STONK

Для более глубокого понимания STONK рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Официальный сайт STONK
Обозреватель блоков

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LaunchpadSolana Ecosystem

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Страница обновлена: 2026-08-10 22:56:40 (UTC+8)

Важные обновления индустрии STONK (STONK)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о STONK

STONK USDT (фьючерсная торговля)

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Торгуйте STONK (STONK) рынками на MEXC

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
STONK/USD1
₽0.66253698
₽0.66253698₽0.66253698
+27.29%
7.08M (USDT)
STONK/USDT
₽0.66559281
₽0.66559281₽0.66559281
+27.75%
13.69M (USDT)

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