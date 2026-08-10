Текущее общее настроение на рынке STONK: Бычье, бычье 60% | медвежье 40%;

Размерность индикатора Заключение модели Пропорция/Порог Краткий обзор KDJ Золотой крест K > D Краткосрочная динамика нарастает, температура повышается. StochRSI < 20 Зона перепроданности Краткосрочное падение слишком быстрое, следите за возможностью отскока. Точка пивот R1 < Цена ≤ R2 Между R1-R2 Выше центрального пивота, но не в зоне экстремально высоких цен. Группа МА 0 Покупка 0-20% продаж Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных. MACD Золотой крест DIF > DEA Наблюдается бычий момент. BOLL (20,2) Средняя < Цена ≤ Верхняя Между средней и верхней полосой Относительно сильный, но не слишком сильный. RSI (14) Нейтрально 30‑70 В пределах нормы, еще есть запас. Группа EMA 0 Покупка 0-20% продаж Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.

STONK_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется выше центрального уровня 0,007715; цена пробила уровень сопротивления R1 — 0,008257 и удерживается выше него. Текущая цена 0,008783 находится между уровнями R1 и R2, что свидетельствует о доминировании бычьей структуры. Система ключевых уровней показывает, что цена вышла из низкого диапазона колебаний, открывая пространство для дальнейшего роста. Хотя скользящие средние и EMA пока не формируют однозначных сигналов к покупке, устойчивое закрепление цены над ключевыми уровнями указывает на мощную поддержку со стороны быков в краткосрочной перспективе. Рыночная структура сменилась с бокового тренда на восходящую попытку, а центр баланса между быками и медведями заметно смещён вверх. MACD образовал «золотой пересечение», что сигнализирует о растущем импульсе в пользу быков. Индикатор RSI находится в нейтральной зоне и не достигает экстремальных значений перекупленности, что позволяет предположить сохранение восходящего движения. Показатели KDJ и StochRSI соответствуют текущему ценовому тренду: быстрые и медленные индикаторы движутся в одном направлении, без явных признаков дивергенции. Открытые полосы Боллинджера отражают умеренно возросшую волатильность, при этом цена движется вдоль верхней границы. Распределение импульса сосредоточено, отсутствуют силы обратного давления, что говорит о позитивном настроении участников рынка в краткосрочной перспективе. Объём торгов совпадает с ростом цены, при этом отсутствуют признаки замедления или застоя даже при увеличении ценового движения. Ближайший ключевой уровень сопротивления — это точка R1, которая также выступает в роли конверсионной поддержки на уровне 0,008257, что примерно на 6% выше текущей цены. Ниже расположен промежуточный центральный уровень 0,007715, обеспечивающий вторичную поддержку — примерно на 12% ниже текущей цены. Непосредственно выше находится уровень сопротивления R2 на отметке 0,00917, что составляет около 4,4% от текущей цены. Дальнейшая цель ориентирована на расчетную точку S2, находящуюся чуть ниже нижней границы R2. Трейдерам важно следить за тем, как цена будет приниматься вблизи уровня R2, а также за силой покупательского интереса при возможном откате к R1.

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