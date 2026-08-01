Сегодняшняя цена ZKcandy

Текущая цена ZKcandy (ZAY) сегодня составляет ₽ 4.0289 с изменением 109.02% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ZAY на RUB составляет ₽ 4.0289 за ZAY.

На данный момент ZKcandy занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- ZAY. В течение последних 24 часов, ZAY торговался в диапазоне от ₽ 1.8011 (минимум) до ₽ 4.7379 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе ZAY изменился на +89.32% за последний час и на +7,957.80% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 1,04M.

Рыночная информация ZKcandy (ZAY)

Рыночная капитализация ---- -- Объем (24Ч) ₽ 1,04M₽ 1,04M ₽ 1,04M Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 4.03B₽ 4.03B ₽ 4.03B Оборотное предложение ---- -- Общее предложение 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Публичный блокчейн BSC

Текущая рыночная капитализация ZKcandy составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 1,04M. Циркулируещее обращение ZAY составляет --, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 4.03B.